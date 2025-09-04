Головною темою зустрічі має стати обговорення безпекових гарантій для України. Усе, що відомо про хід саміту, головні заяви та рішення – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Європа занепокоєна: Росія може розпочати новий наступ на Україну, – Bloomberg

Що відомо про "Коаліцію охочих" у Парижі 4 вересня?

12:48, 4 вересня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Парижі разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим вони провели зустріч із низкою високопосадовців. Серед них: спецпосланник президента США Стівен Вітткофф, радником прем'єра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з національної безпеки Гюнтер Зауттер та дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей,
– написав Єрмак.

Також Керівник ОП підтвердив, що Україна продовжує координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України.

12:43, 4 вересня

Що будуть обговорювати лідери

Глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, яку проводив Об'єднаний комітет начальників штабів протягом останніх тижнів, вони зроблять висновки з відмови Росії прийняти мир після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня,
– йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

12:31, 4 вересня

Хто бере учать у саміті

У зустрічі візьмуть участь 39 лідерів.

Лідери держав та урядів, які присутні в Парижі на саміті:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер;
  • прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;
  • прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;
  • президент Європейської ради Антоніу Коста;
  • голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЛІдери, які будуть присутні в онлайн-форматі:

  • прем'єр-міністр Албанії Еді Рама;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе;
  • прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков;
  • прем'єр-міністр Канади Марк Карні;
  • президент Кіпру Нікос Христодулідіс;
  • прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович;
  • прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал;
  • прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс;прем'єр;
  • міністр Ірландії Мішель Мартін;
  • прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;
  • прем'єр-міністр Японії Ішіба Шіґеру;
  • прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня;
  • президент Литви Гітанас Науседа;
  • прем'єр-міністр Люксембург Люк Фріден;
  • прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч.
10:54, 4 вересня

Лідери прибувають до Єлисейського палацу перед самітом.

Президент Євроради Антоніу Кошта / Фото Укрінформу

Президентка Єврокомісії у Парижі / Фото Укрінформу