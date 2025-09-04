Головною темою зустрічі має стати обговорення безпекових гарантій для України. Усе, що відомо про хід саміту, головні заяви та рішення – повідомляє 24 Канал.
Що відомо про "Коаліцію охочих" у Парижі 4 вересня?
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Парижі разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим вони провели зустріч із низкою високопосадовців. Серед них: спецпосланник президента США Стівен Вітткофф, радником прем'єра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з національної безпеки Гюнтер Зауттер та дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо. Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей, Також Керівник ОП підтвердив, що Україна продовжує координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, яку проводив Об'єднаний комітет начальників штабів протягом останніх тижнів, вони зроблять висновки з відмови Росії прийняти мир після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, У зустрічі візьмуть участь 39 лідерів. Лідери держав та урядів, які присутні в Парижі на саміті: ЛІдери, які будуть присутні в онлайн-форматі: Лідери прибувають до Єлисейського палацу перед самітом. Президент Євроради Антоніу Кошта / Фото Укрінформу Президентка Єврокомісії у Парижі / Фото Укрінформу
– написав Єрмак.
Що будуть обговорювати лідери
– йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
Хто бере учать у саміті
У зустрічі візьмуть участь 39 лідерів.
Лідери держав та урядів, які присутні в Парижі на саміті:
ЛІдери, які будуть присутні в онлайн-форматі:
Лідери прибувають до Єлисейського палацу перед самітом.
Президент Євроради Антоніу Кошта / Фото Укрінформу
Президентка Єврокомісії у Парижі / Фото Укрінформу