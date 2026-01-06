Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона, Кіра Стармера та Фрідріха Мерца за підсумками засідання "коаліції охочих".

Про що домовилися на засіданні "коаліції охочих"?

Президент України повідомив, що партнери вже розробили напрацювання для розміщення сил "коаліції охочих" після завершення війни.

За його словами, підписані документи є сигналом серйозності намірів Європи та всієї Коаліції працювати заради реальної безпеки. Юридичну роботу продовжать у парламентах країн, щоб до моменту підписання мирної угоди усе було готово до розгортання сил.

Зеленський зазначив, що Україна знає, які країни будуть залучені до угоди, "включаючи те, що кожна з них зробить окремо".

Визначено:

які країни готові брати лідерство у безпеці на землі, в небі, на морі та у відновленні;

які сили потрібні та як вони будуть керуватися і фінансуватися;

як працюватиме моніторинг.

Зеленський підтвердив, що українська армія залишається ключовим елементом безпеки.

Військові України, Франції та Британії вже детально опрацювали питання розміщення, кількості сил і необхідних видів озброєння.

Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил