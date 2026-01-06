Об этом сообщает 24 Канал.
Президент Украины сообщил, что партнеры уже разработали наработки для размещения сил "коалиции желающих" после завершения войны.
По его словам, подписанные документы являются сигналом серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Юридическую работу продолжат в парламентах стран, чтобы к моменту подписания мирного соглашения все было готово к развертыванию сил.
Зеленский отметил, что Украина знает, какие страны будут привлечены к соглашению, "включая то, что каждая из них сделает отдельно".
Определено:
какие страны готовы брать лидерство в безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении;
какие силы нужны и как они будут управляться и финансироваться;
как будет работать мониторинг.
Зеленский подтвердил, что украинская армия остается ключевым элементом безопасности.
Военные Украины, Франции и Великобритании уже детально проработали вопрос размещения, количества сил и необходимых видов вооружения.