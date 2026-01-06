Об этом сообщает 24 Канал.

Президент Украины сообщил, что партнеры уже разработали наработки для размещения сил "коалиции желающих" после завершения войны.

По его словам, подписанные документы являются сигналом серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Юридическую работу продолжат в парламентах стран, чтобы к моменту подписания мирного соглашения все было готово к развертыванию сил.

Зеленский отметил, что Украина знает, какие страны будут привлечены к соглашению, "включая то, что каждая из них сделает отдельно".

Определено:

какие страны готовы брать лидерство в безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении;

какие силы нужны и как они будут управляться и финансироваться;

как будет работать мониторинг.

Зеленский подтвердил, что украинская армия остается ключевым элементом безопасности.

Военные Украины, Франции и Великобритании уже детально проработали вопрос размещения, количества сил и необходимых видов вооружения.