Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

До чого готується Росія та як реагує Європа?

За словами джерел видання, на засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня німецькі та французькі посадовці обговорювали скупчення російських військ біля Покровська.

Володимир Зеленський також нещодавно заявив, що Росія перекинула 100 тисяч солдатів на лінію фронту біля міста, яке окупанти намагаються оточити та захопити вже понад рік.

Захоплення Покровська відкрило б Росії шлях до наступу на значно більші міста – Краматорськ і Слов'янськ, що стало б частиною плану Москви захопити всю територію Донецької області.

Під час зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі політики планують завершити обговорення безпекових гарантій для України на європейському рівні. За словами обізнаних джерел, лідери також мають намір поспілкуватися з Дональдом Трампом.

Європейці, ймовірно, прагнутимуть отримати від США чіткіші зобов'язання щодо їхнього внеску у ці гарантії та схилити Вашингтон до посилення санкцій проти Росії, адже Путін не демонструє жодних ознак готовності зустрітися із Зеленським найближчим часом,

– додають співрозмовники Bloomberg.

Франція хоче, щоб ця зустріч засвідчила: Європа виконала свою частину роботи для підтримки України, а тепер настав час президенту США реалізувати свою обіцянку посилити тиск на Кремль. Емманюель Макрон у середу, 3 вересня, виступаючи разом із Зеленським у Парижі, заявив, що Європа готова надати Києву гарантії безпеки.

Попри останні спроби Трампа досягти угоди про завершення війни, зокрема його зустріч із Путіним на Алясці минулого місяця, Москва так і не виявила готовності до перемир'я. Хоча президент США і погрожував санкціями, щоб посилити тиск на Росію, наразі він їх досі не запровадив.

Тим часом саме європейські країни взяли на себе провідну роль у дискусії щодо можливих безпекових гарантій для України.

Серед варіантів політики розглядають відправлення військових після завершення бойових дій – ідею, що досі розколює союзників у Європі та викликає різке неприйняття з боку Росії. Дональд Трамп уже відкинув можливість розгортання американських військ, але заявив, що США готові надати авіаційну та розвідувальну підтримку.

Що зараз відбувається в районі Покровська?