Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

К чему готовится Россия и как реагирует Европа?

По словам источников издания, на заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсуждали скопление российских войск возле Покровска.

Владимир Зеленский также недавно заявил, что Россия перебросила 100 тысяч солдат на линию фронта возле города, который оккупанты пытаются окружить и захватить уже более года.

Захват Покровска открыл бы России путь к наступлению на значительно большие города – Краматорск и Славянск, что стало бы частью плана Москвы захватить всю территорию Донецкой области.

Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже политики планируют завершить обсуждение гарантий безопасности для Украины на европейском уровне. По словам осведомленных источников, лидеры также намерены пообщаться с Дональдом Трампом.

Европейцы, вероятно, будут стремиться получить от США более четкие обязательства относительно их вклада в эти гарантии и склонить Вашингтон к усилению санкций против России, ведь Путин не демонстрирует никаких признаков готовности встретиться с Зеленским в ближайшее время,

– добавляют собеседники Bloomberg.

Франция хочет, чтобы эта встреча показала: Европа выполнила свою часть работы для поддержки Украины, а теперь пришло время президенту США реализовать свое обещание усилить давление на Кремль. Эммануэль Макрон в среду, 3 сентября, выступая вместе с Зеленским в Париже, заявил, что Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Несмотря на последние попытки Трампа достичь соглашения о завершении войны, в частности его встречу с Путиным на Аляске в прошлом месяце, Москва так и не проявила готовности к перемирию. Хотя президент США и угрожал санкциями, чтобы усилить давление на Россию, пока он их до сих пор не ввел.

Тем временем именно европейские страны взяли на себя ведущую роль в дискуссии о возможных гарантиях безопасности для Украины.

Среди вариантов политики рассматривают отправку военных после завершения боевых действий – идею, что до сих пор раскалывает союзников в Европе и вызывает резкое неприятие со стороны России. Дональд Трамп уже отверг возможность развертывания американских войск, но заявил, что США готовы предоставить авиационную и разведывательную поддержку.

Что сейчас происходит в районе Покровска?