Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применив 28 ракет и сбросив 118 управляемых авиабомб.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 6 104 дронов-камикадзе и осуществили 5 088 обстрелов, в частности 25 – из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийские средства противника.

На Северо-Слобожанском й Курском направлениях украинские защитники отбили 5 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе 3 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Украинцы отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишок, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Котлиное, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Филия.

На Новопавловском направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор совершил 2 попытки прорвать оборону в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили атаку в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

