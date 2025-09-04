За прошедшие сутки Россия потеряла 840 солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на войне?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 085 410 (+840);
  • танков – 11 157 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 241 (+4);
  • артиллерийских систем – 32 385 (+43);
  • РСЗВ – 1 479 (+2);
  • средств ПВО – 1 215 (+2);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 045 (+261);
  • крылатых ракет – 3 686 (+22);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 692 (+92);
  • специальной техники – 3 956 (+0).

Потери врага на 4 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери несет Россия в последнее время?

  • В течение последнего месяца на Покровском направлении российские войска потеряли более 1 600 убитыми и около 800 ранеными. Кроме того, украинские защитники взяли в плен 58 оккупантов, среди которых есть принудительно мобилизованный житель Запорожья.

  • ВМС Украины обнаружили в морской акватории катер с российскими военными. После успешной атаки судно было уничтожено. Семеро россиян ликвидированы, еще четверо получили ранения.

  • 30 августа украинские дроны, по предварительным данным, уничтожили два российских вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе.