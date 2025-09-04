Впродовж минулої доби Росія втратила 840 солдатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на війні?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 085 410 (+840);
  • танків – 11 157 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 241 (+4);
  • артилерійських систем – 32 385 (+43);
  • РСЗВ – 1 479 (+2);
  • засобів ППО – 1 215 (+2);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261);
  • крилатих ракет – 3 686 (+22);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 692 (+92);
  • спеціальної техніки – 3 956 (+0).

Втрати ворога на 4 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнає Росія останнім часом?

  • Протягом останнього місяця на Покровському напрямку російські війська втратили понад 1 600 убитими та близько 800 пораненими. Крім того, українські захисники взяли в полон 58 окупантів, серед яких є примусово мобілізований мешканець Запоріжжя.

  • ВМС України виявили у морській акваторії катер із російськими військовими. Після успішної атаки судно було знищене. Семеро росіян ліквідовані, ще четверо дістали поранення.

  • 30 серпня українські дрони, за попередніми даними, знищили два російські гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі.