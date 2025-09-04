Впродовж минулої доби Росія втратила 840 солдатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог будь-що прагне зайти в місто: офіцер ЗСУ відповів, чи допоможе їм каналізація

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

Втрати ворога на 4 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом останнього місяця на Покровському напрямку російські війська втратили понад 1 600 убитими та близько 800 пораненими. Крім того, українські захисники взяли в полон 58 окупантів, серед яких є примусово мобілізований мешканець Запоріжжя.

ВМС України виявили у морській акваторії катер із російськими військовими. Після успішної атаки судно було знищене. Семеро росіян ліквідовані, ще четверо дістали поранення.