Враг использует такую тактику уже не впервые, в частности, чтобы проводить разведку, диверсии или нарушать логистику украинских военных. Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что основная оперативная задача россиян до конца 2025 года – это зайти в Покровск.
Как россияне наступают на Покровск?
Андрей Ткачук подчеркнул, что оккупанты применяют различные тактические решения, чтобы достичь хоть каких-то успехов на Покровском направлении. Они пытаются атаковать город с четырех направлений: Доброполье, Новоэкономическое – Мирноград, Селидово – Шевченково, Удачное.
Все для того, чтобы завоевать для себя позиции, чтобы взять под огневой контроль трассу Павлоград – Покровск. Враг подтягивает резервы и будет продолжать давить на Покровск,
– сказал он.
Россияне имеют целью оккупировать город до конца осени. Офицер ВСУ объяснил это тем, что пока на деревьях есть зеленые листья, оккупантам удается прятаться в посадках и лесополосе. Когда оно опадает, то всех россиян будет легко обнаружить и уничтожить украинскими дронами.
Какова ситуация на Покровском направлении: карта
Кроме Покровска, россияне пытаются зайти и в другие крупные города, придерживаясь цели получить успехов до конца осени.
Как украинские военные дают отпор россиянам вблизи Покровска?
Украинские военные имеют успехи вблизи Доброполья. И они обезвреживают российские пехотные группы. Это подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
Украинским военным 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Покровском направлении удалось уничтожить колонну россиян и 7 единиц их техники. Для этого наши силы использовали HIMARS и FPV-дроны.
Несмотря на сложные бои на Покровском направлении, Силам обороны недавно удалось улучшить ситуацию там. Наши защитники защищают границы города, уничтожая нашествия вражеской техники.