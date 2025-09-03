Соответствующее видео в среду, 3 сентября, опубликовала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает 24 Канал. Защитники успешно уничтожают технику оккупантов.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Как россиян уничтожают под Покровском?

Российские военные продолжают пытаться пролезть в Покровск в Донецкой области – враг действует малыми группами.

Сичеславцы встречают. Превращаем технику на металлолом, а живую силу врага – на статистику,

– написали в 25-й ОПДБр.

Врага остановили под Покровском: смотрите видео

Напомним, за сутки 2 сентября на Покровском направлении защитники остановили 39 штурмов россиян в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости