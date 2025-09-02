Ожидается, что осенью россияне сосредоточатся на попытках захватить остальную часть Донецкую область, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какие города будут главными целями оккупантов во время осеннего наступления?

Для этого противник перебросил в Донецкую область:

несколько подразделений из Курской области, в частности элементы 155-й бригады морской пехоты для усиления наступательных действий России в направлении Доброполья;

элементы 177-го полка морской пехоты и 155-й и 40-й бригад морской пехоты с севера Сумщины:

подразделения 11-й отдельной бригады ВДВ и 76-й дивизии ВДВ;

элементы 70-го мотострелкового полка из Херсонской области в Бахмут, вероятно, для усиления наступательных действий России в направлении Константиновки или Северска.

Оккупанты активизировали усилия, чтобы окружить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти укрепленный пояс Украины в Донецкой области с запада.

Вероятно, именно большие потери в живой силе на Востоке заставили Кремль усиливать этот район новыми силами.

Осеннее наступление России 2024 года также было сосредоточено на наступательных действиях в Покровском направлении – что демонстрирует медленный прогресс России в достижении своих целей на поле боя при колоссальных человеческих и материальных потерях,

– подытожили в ISW.

