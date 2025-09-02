Ожидается, что осенью россияне сосредоточатся на попытках захватить остальную часть Донецкую область, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Смотрите также ВСУ освободили Удачное под Покровском и установили там флаг Украины
Какие города будут главными целями оккупантов во время осеннего наступления?
Для этого противник перебросил в Донецкую область:
- несколько подразделений из Курской области, в частности элементы 155-й бригады морской пехоты для усиления наступательных действий России в направлении Доброполья;
- элементы 177-го полка морской пехоты и 155-й и 40-й бригад морской пехоты с севера Сумщины:
- подразделения 11-й отдельной бригады ВДВ и 76-й дивизии ВДВ;
- элементы 70-го мотострелкового полка из Херсонской области в Бахмут, вероятно, для усиления наступательных действий России в направлении Константиновки или Северска.
Оккупанты активизировали усилия, чтобы окружить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти укрепленный пояс Украины в Донецкой области с запада.
Вероятно, именно большие потери в живой силе на Востоке заставили Кремль усиливать этот район новыми силами.
Осеннее наступление России 2024 года также было сосредоточено на наступательных действиях в Покровском направлении – что демонстрирует медленный прогресс России в достижении своих целей на поле боя при колоссальных человеческих и материальных потерях,
– подытожили в ISW.
Последние новости о ситуации на фронте:
- ВСУ освободили Удачное в Донецкой области, над поселком установлен флаг Украины после полной зачистки от российских оккупантов.
Операция освобождения длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".
- Также Силы обороны деоккупировали поселок Новоэкономическое в Донецкой области.
- Украинские силы освободилиосвободили Дачное на Днепропетровщине и "зачищают" остатки российских подразделений в районе Доброполье, которые оторваны от основной группировки.