Очікується, що восени росіяни зосередяться на спробах захопити решту Донецької області, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Які міста будуть головними цілями окупантів під час осіннього наступу?

Для цього противник перекинув на Донеччину:

кілька підрозділів із Курської області, зокрема елементи 155-ї бригади морської піхоти для посилення наступальних дій Росії у напрямку Добропілля;

елементи 177-го полку морської піхоти та 155-ї й 40-ї бригад морської піхоти з півночі Сумщини:

підрозділи 11-ї окремої бригади ВДВ та 76-ї дивізії ВДВ;

елементи 70-го мотострілецького полку з Херсонської області до Бахмута, ймовірно, для посилення наступальних дій Росії у напрямку Костянтинівки або Сіверська.

Окупанти активізували зусилля, щоб оточити Покровськ, просунутися до Добропілля та обійти укріплений пояс України в Донецькій області із заходу.

Ймовірно, саме великі втрати у живій силі на Сході змусили Кремль посилювати цей район новими силами.

Осінній наступ Росії 2024 року також був зосереджений на наступальних діях у Покровському напрямку – що демонструє повільний прогрес Росії у досягненні своїх цілей на полі бою за колосальних людських і матеріальних втрат,

– підсумували в ISW.

