Такое заявление в комментарии "Новостям Донбасса" сделал представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Читайте также Силы обороны ликвидировали угрозу прорыва россиян возле Мирнограда, – Deep State

Что известно о скоплении врага возле Покровска?

В ОСУВ "Днепр" отметили, что на Покровском направлении российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты.

По словам Трегубова, это свидетельствует о намерениях оккупантов в ближайшее время активизировать наступательные действия в регионе, используя мобильные и хорошо подготовленные подразделения.

Россияне усиленно планируют привлекать морскую пехоту, имея в запасе определенные резервы,

– отметил Трегубов.

Активизация морпехов может свидетельствовать о подготовке к масштабным операциям в районе Покровска, который остается одним из ключевых направлений боевых действий на Донбассе.

Какова ситуация на Покровском направлении?