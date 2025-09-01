Таку заяву в коментарі "Новинам Донбасу" зробив речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Що відомо про скупчення ворога біля Покровська?
В ОСУВ "Дніпро" зауважили, що на Покровському напрямку російські війська зосередили значні резерви морської піхоти.
За словами Трегубова, це свідчить про наміри окупантів найближчим часом активізувати наступальні дії в регіоні, використовуючи мобільні й добре підготовлені підрозділи.
Росіяни посилено планують залучати морську піхоту, маючи в запасі певні резерви,
– зазначив Трегубов.
Активізація морпіхів може свідчити про підготовку до масштабних операцій у районі Покровська, який залишається одним із ключових напрямків бойових дій на Донбасі.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
- Росіяни, використовуючи кілька броньованих машин намагалися прорватися до Мирнограда через Новоекономічне.
- Сили оборони України успішно відбили атаку противника, а в Генштабі ЗСУ повідомили про підняття українського прапора в селищі Новоекономічне.
- Станом на 31 серпня відомо про захоплення російськими військами населеного пункту Русин Яр та просування на південний схід від Софіївки, а також наступ на південний захід від Котлярівки.
- Своєю чергою, українські сили звільнили Дачне на Дніпропетровщині й продовжують "зачищати" залишки російських підрозділів у районі Добропілля, де ворог відрізаний від основних сил.
- Невеликі групи окупантів продовжують спроби прорватися до Покровська з різних напрямків, особливо з південного заходу.