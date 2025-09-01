Таку заяву в коментарі "Новинам Донбасу" зробив речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Що відомо про скупчення ворога біля Покровська?

В ОСУВ "Дніпро" зауважили, що на Покровському напрямку російські війська зосередили значні резерви морської піхоти.

За словами Трегубова, це свідчить про наміри окупантів найближчим часом активізувати наступальні дії в регіоні, використовуючи мобільні й добре підготовлені підрозділи.

Росіяни посилено планують залучати морську піхоту, маючи в запасі певні резерви,

– зазначив Трегубов.

Активізація морпіхів може свідчити про підготовку до масштабних операцій у районі Покровська, який залишається одним із ключових напрямків бойових дій на Донбасі.

Яка ситуація на Покровському напрямку?