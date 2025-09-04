Об этом в четверг, 4 сентября, сообщило военное партизанское движение "Атеш", передает 24 Канал. Речь идет о Запорожье.
Что известно о перемещении техники на Запорожье?
По подтвержденной информации "Атеш", в течение последнего месяца оккупанты активно вывозят из оккупированного региона технику. Речь идет об усилении более приоритетных направлений, в частности Запорожья.
Этот процесс сопровождается постоянными проверками, и оказывается, что значительная часть транспорта не способна ехать своим ходом,
– говорится в сообщении партизан.
Поэтому периодически военные грузовики останавливаются просто вдоль дороги из-за неисправностей.
Обратите внимание! Всю собранную информацию о перемещении оккупантов и местах стоянки техники "Атеш" оперативно передает Силам обороны Украины. "Мы призываем жителей Луганска присоединяться к нашему движению", – пишут партизаны.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Запорожское направление остается опасным, поскольку россияне накапливают там десантные силы и эта группировка достаточно большая.
- Недавно на Запорожском направлении бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепек".
- По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, россиянам в Запорожской области увеличили лимиты использования снарядов для артиллерии – на 54%.