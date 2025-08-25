Военные показали соответствующие кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.
Что известно об уничтожении "Солнцепека"?
Россия понесла такие серьезные потери на Запорожском направлении.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк" уничтожили бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области.
Это произошло ... благодаря четкому взаимодействию экипажей БпАК, разведчиков роты разведки и взвода разведки и корректировки,
– отметили в Силах обороны Юга.
Что известно о "Солнцепеке"?
Эту огнеметную систему относят к тяжелому вооружению.
"Солнцепеком" выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Эта система оборудована зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.
Уничтожение "Солнцепека": смотрите видео
Потери России: последние новости
- Во время обороны Покровска 7 корпус ДШВ обезвредил ударом FPV замаскированную российскую пушку. Украинский дрон мастерски пролетел сквозь застройку и естественные препятствия и вывел из строя вражескую технику.
- На днях Силы обороны также атаковали командный пункт оккупантов в Соледаре. Было уничтожено по меньшей мере 1 командира и 5 офицеров.
- Кроме того, украинские зенитчики впервые уничтожили российский беспилотник "Орлан-30". Он был "маткой" для перевозки двух FPV-дронов.