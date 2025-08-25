Військові показали відповідні кадри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.

Що відомо про знищення "Солнцепьока"?

Росія зазнала такої серйозної втрати на Запорізькому напрямку.

Важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок" знищили бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини.

Це сталося … завдяки чіткій взаємодії екіпажів БпАК, розвідників роти розвідки та взводу розвідки і коригування,

– наголосили у Силах оборони Півдня.

Що відомо про "Солнцепьок"? Цю вогнеметну систему відносять до важкого озброєння.



"Солнцепьоком" виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.



Ця система обладнана запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

Знищення "Солнцепьока": дивіться відео

