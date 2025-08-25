Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 076 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 25 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;
- танків – 11 130 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 175 (+8);
- артилерійських систем – 31 946 (+48);
- РСЗВ – 1 472 (+0);
- засобів ППО – 1 211 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);
- крилатих ракет – 3 598 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 59 672 (+79);
- спеціальної техніки – 3 948 (+4).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини
- 22 серпня Путін відвідав місто Саров у Нижегородській області, де розташований Федеральний ядерний центр Росії. Там він заявив, що умови та способи ведення озброєної боротьби змінюються ледве не щомісяця. "Варто лише відстати на кілька тижнів – і втрати різко зростають або динаміка просування падає", – поскаржився диктатор.
- 22 серпня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунав вибух – ГУР МОУ знищило 2 ворожі пікапи з кулеметами, завантажену боєкомплектом УАЗ "буханку", а також 3 російських окупантів, ще 2 загарбники – важкі "300". Так українці помстилися росіянам, що брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.
- Нещодавно у спільній операції підрозділи РДК і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МОУ разом із воїнами 5-ї ОВМБр ЗСУ успішно відбили наступ ворога в напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.