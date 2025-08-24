Малеча по черзі бігала та повзала на животі по піску й через мілку воду. Деталі в п'ятницю, 22 серпня, розповіли в Reuters, передає 24 Канал.
Що відомо про військовий вишкіл російських дітей?
Навчання проводили під наглядом солдатів, що брали участь у війні в Україні. Багато хто з дітей був одягнений у камуфляжну форму, деякі мали справжню зброю, а інші – іграшкові копії.
Один із наймолодших учасників, 8-річний Іван, миттєво відповів на запитання про те, що йому найбільше запам'яталося: "Як ми кидали ручні гранати й стріляли з іграшкової зброї".
Діти були частиною групи кадетів, яку очолювали козаки в Ростовській області, що неподалік від кордону з Україною.
Чому я тут? Тому що я хочу пов'язати своє майбутнє з військовою службою. Служити своїй країні й бути вірним своїй справі до самого кінця,
– сказав один зі старших хлопців, Антон.
Зверніть увагу! Критики, зокрема незалежна організація з прав дітей "Не Норма", вважають, що піддавати молодь армійському вишколу та навчати їх у школі поводженню зі зброєю та побудові військових дронів є формою індоктринації та пропаганди.
Натомість російська влада стверджує, що такий вид освіти нібито сприяє вихованню здорового патріотизму та формуванню національної стійкості.
Однією з учасниць забігу була дочка інструктора Олександра Шопіна – окупанта, що отримав поранення та чекає на операцію. За словами загарбника, йому подобається передавати свій досвід дітям. "Бігти в складі команди й не підводити своїх товаришів – ось що їй (дочці Шопіна – 24 Канал) подобається", – зауважив він.
Патріотичне виховання дуже важливе. Вони (діти – 24 Канал) не хочуть тинятися в підворіттях. Тут їм набагато веселіше,
– вважає інший інструктор, Володимир Яненко.
Після тренування деякі діти були схвильовані. "Я ледь не померла!" – вигукнула одна з підлітків.
Нагадаємо, напередодні в таборі "Ай-Кемп" села Піщане на окупованій території Криму дітей змушували співати гімн Росії. Після скарг адміністрація закладу не скасувала примусову участь у таких заходах, а зажадала від батьків письмові розписки з поясненням причин відмови.
Що відомо про "подвиги" так званих "героїв СВО"?
- У селі Покрово-Марфіно Тамбовської області учасник війни з Україною вбив 40-річну жінку на очах у її 9-річної доньки. Зловмисник якраз приїхав у відпустку з так званої "СВО". Сусіди та родичі загиблої побоюються, що він може уникнути відповідальності, оскільки є військовослужбовцем.
- Колишній майор поліції з міста Алапаєвськ Свердловської області пішов на війну проти України після того, як його звинуватили за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річчя. Дівчина завагітніла.