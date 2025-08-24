Малеча по черзі бігала та повзала на животі по піску й через мілку воду. Деталі в п'ятницю, 22 серпня, розповіли в Reuters, передає 24 Канал.

Що відомо про військовий вишкіл російських дітей?

Навчання проводили під наглядом солдатів, що брали участь у війні в Україні. Багато хто з дітей був одягнений у камуфляжну форму, деякі мали справжню зброю, а інші – іграшкові копії.

Один із наймолодших учасників, 8-річний Іван, миттєво відповів на запитання про те, що йому найбільше запам'яталося: "Як ми кидали ручні гранати й стріляли з іграшкової зброї".

Діти були частиною групи кадетів, яку очолювали козаки в Ростовській області, що неподалік від кордону з Україною.

Чому я тут? Тому що я хочу пов'язати своє майбутнє з військовою службою. Служити своїй країні й бути вірним своїй справі до самого кінця,

– сказав один зі старших хлопців, Антон.

Зверніть увагу! Критики, зокрема незалежна організація з прав дітей "Не Норма", вважають, що піддавати молодь армійському вишколу та навчати їх у школі поводженню зі зброєю та побудові військових дронів є формою індоктринації та пропаганди.

Натомість російська влада стверджує, що такий вид освіти нібито сприяє вихованню здорового патріотизму та формуванню національної стійкості.

Однією з учасниць забігу була дочка інструктора Олександра Шопіна – окупанта, що отримав поранення та чекає на операцію. За словами загарбника, йому подобається передавати свій досвід дітям. "Бігти в складі команди й не підводити своїх товаришів – ось що їй (дочці Шопіна – 24 Канал) подобається", – зауважив він.

Патріотичне виховання дуже важливе. Вони (діти – 24 Канал) не хочуть тинятися в підворіттях. Тут їм набагато веселіше,

– вважає інший інструктор, Володимир Яненко.

Після тренування деякі діти були схвильовані. "Я ледь не померла!" – вигукнула одна з підлітків.

Нагадаємо, напередодні в таборі "Ай-Кемп" села Піщане на окупованій території Криму дітей змушували співати гімн Росії. Після скарг адміністрація закладу не скасувала примусову участь у таких заходах, а зажадала від батьків письмові розписки з поясненням причин відмови.

