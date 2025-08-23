Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Як українські воїни зупинили ворога?
У Головному управлінні розвідки розповіли, що У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом з воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога.
Українські воїни зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.
Захисники знищили ворога: дивіться відео ГУР
Воїни розповіли, що під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли у полон 16 російських військовослужбовців. Серед них, зокрема "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.
Успішні операції ГУР
Напередодні Дня Державного Прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове у Луганській області пролунав вибух. Унаслідок детонації знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ ("буханку"), завантажений боєкомплектом, а також трьох російських окупантів. Ще двоє загарбників – важкі 300-ті.
2 травня 2025 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України ударом з морського дрона Magura знищили бойовий літак ворога. Так, у Чорному морі ліквідували російський Су-30.
Бійці ГУР 20 серпня знищили ворожий катер в районі Залізного Порту, застосувавши ракету повітряного базування. Усі 5 членів екіпажу – ліквідовані.