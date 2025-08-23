"Піка" – розвідник спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міністрества оборони України. До 24 лютого 2022 року його життя взагалі не було пов'язане з військовою справою, однак повномасштабне вторгнення Росії все змінило. Сьогодні він бере участь у найскладніших операціях, зокрема в російському тилу, звільняючи Україну від загарбників.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу "Піка" розповів про свій шлях від цивільного до розвідника спецпідрозділу ГУР. Також чесно відповів, як ставиться до бійців Російського добровольчого корпусу. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Початок повномасштабного вторгнення та бойовий шлях у "Добробаті"

Ти не готувався до війни, жив спокійним цивільним життям. Ким ти був до початку повномасштабного вторгнення?

Так точно. Жив звичайним життям. Рік був за кордоном. Приїхав у листопаді (2021 року – 24 Канал), почав сумувати за Києвом, за Україною.

А де ти був?

У Європі. Працював там, спокійно жив, отримав ID-карту (документ, що підтверджує особу та громадянство, зокрема для подорожей між країнами ЄС – 24 Канал). Почав сумувати та поїхав до стоматолога у Київ.

Повне інтерв'ю з розвідником спецпідрозділу "Тимура" "Пікою": дивіться відео

У ЗМІ всі говорили про війну, але я до останнього не вірив, що русня піде повномасштабною війною. Приїхав, 3 місяці був у Києві. 24 лютого 2022 року був на околицях столиці з родичами, батьками. А зранку мене збудила мама і сказала, що війна. Ну і все – вибіг за автоматами, вже більше додому не вертався.

Ти вибіг за автоматами, але ж ти не був військовим, ти займався бізнесом?

Так, працював на роботі.

Тобто людина без якоїсь військової підготовки, яка займається бізнесом, вибігла за автоматом. Куди ти побіг, звідки знав, куди бігти?

Я був далеким від політики, війни. Навіть 2008 рік, коли в Грузії була (війна – 24 Канал), я бачив, що там накоїла Росія, але я дивився на це більше як на політичні ігри. 2014 рік, Луганська, Донецька області, Крим. І я теж так дивився на це все. А потім ось 24 лютого 2022 року.

У мене батьки були, діти, родина, прильоти прямо в моє місто. І я це бачу. Це не просто ЗМІ десь у телевізорі. Це я бачу все, і це стосується моїх рідних. Це, по-перше. По-друге, я довго думав, чому я так люблю Україну. В мене мати з України, українка, а батько грузин. Я народився в Грузії, в місті Батумі.

В 1999 році ми переїхали до Києва, тому що в мене мати з Києва. Однак я там місяць вже був, як я народився. Я літав до Києва до бабусі, до тітки. І тут проводив все літо. Кожен рік так було. Аж до того, що я маленький, мені було 8 – 9 років, мене приводили в аеропорт, одного садили в літак. Просто казали людині, щоб приглянула за дитиною, поки летить. Я прилітав сюди, мене тут тітка, бабця зустрічали. Я тут ціле літо був.

Яке виховання було в родині? Ким ти себе почував? Ти себе почував більше грузином чи українцем?

Звичайно грузином. Я там народився, мій батько грузин. Україну дуже люблю. Я громадянин України. І люблю, бо я тут з дитинства. Мене бабця виховувала тут кожне літо. З тіткою їздив до Криму, до Одеси, до Затоки. З бабусею були на дачі місяцями.

Коли став дорослим, і кохання було тут вже?

Так, звичайно. Все свідоме життя я прожив в Україні, в Києві.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, ти опинився біля, напевно, вантажівки, з якої роздавали зброю, куди ти далі пішов і як ти прокладав свій шлях? Де ти набував досвіду, вміння воювати?

В мене в житті якось так все поетапно дається, дозовано, скажімо так. Я не знаю чому, але воно так трапляється. 24 лютого зранку я вибіг на вулицю. Почали з хлопцями робити блокпост.

Це були твої друзі?

Це з району хлопці, товариші, знайомі. Я знав багатьох з дитинства. Один (блокпост – 24 Канал) зробили, другий зробили. На другий день я простудив сідничний нерв. Прийшов додому, де мене паралізувало. Хто знає, що це таке, розуміє, про що я.

Я лежав і думав: "Невже ось так? Я нічого не зможу зробити, коли сюди прийдуть по моїх рідних. Я буду просто паралізований лежати". Зранку я прокинувся, требу було колоти ліки, яких не було. Вийшов на вулицю, якось дійшов до блокпоста і знайшов ліки. Мені їх дали, мене відпустило.

На п'ятий день я потрапив у ТрО, просидів там 2 – 3 дні. Я люблю свободу, мені не подобалось, що там коїться. Я вже мав підписати папери, мені вже дали зброю. І подзвонив до мене мій товариш з дитинства, я з ним був знайомий з Франції, спитав, яка у мене ситуація. Я сказав, що сиджу у школі, а хочу воювати.

Тоді якраз був Маріуполь, "Азовсталь", я дивився на це все. Якби мені в ці місяці сказали, що я полечу на гвинтокрилі на "Азовсталь", я б не роздумував. Так от сказав другу, що хочу воювати, що тут армійщина, а я в армії не служив, був далекий від цього.

Він дав номер чоловіка, який був другом дитинства його дядька, і сказав набрати. Я набрав його та попав у Грузинський легіон. Просидів там тижні 2, але воювати хотів. Ми там як рекрути сиділи в Києві на базах. Звідти мій друг, я з ним зустрівся, він спитав, чи хочу я йти в "Добробат". Сказав, що посиджу там трішки і піду на фронт. Хлопці якраз тоді збирались в Миколаїв.

Ти потрапив до "Добробату" і там вже ти проходив підготовку? Чому вас навчали?

Бази. Наприклад, поводженням з автоматом.

Я любив з дитинства зброю і думав, що щось розумію, але з війною зрозумів, що я нічого не розумів. Ми жили десь півтора місяця у лісі, в наметі. Кожний ранок о 5 годині підйом, вихід, окопи копали. Там якусь тактику проходили, елементарні речі. До нас приїжджали іноземні інструктори – американці, голландці, британці. Вони навчали азів, елементарних речей.

Потім я був у другій групі, яка мала їхати в Миколаїв. Перша група поїхала. Хлопці назад вернулись, щось пішло не так. Я прийшов, спілкувався з друзями і сказав, що йду в ТрО. Мене тягнуло на війну.

Перехід у батальйон імені Шейха Мансура та бої в Бахмуті

Як ти мріяв потрапити в ГУР? Тобто ти бачив результати їхньої роботи?

Я чув про крутих хлопців і круті операції. Мені це все подобалось. Я хотів до крутих хлопців.

Отже, ти потрапляєш в ТРО, а звідти?

Ні, я в "Добробаті" і ми не їдемо в Миколаїв. Там щось трапилось в них. Прийшов до друзів, один сказав почекати кілька тижнів і піти на контракт в ГУР чи в ССО. Другий друг запропонував піти в Чеченський батальйон імені Шейха Мансура, він тоді воював в Запорізькій області.

Я подивився про них відео на ютубі, мені розповіли, що це бойові хлопці, які воюють ще з 2014 року. Я приїхав туди, тиждень ми сиділи у штабі в Запоріжжі, а потім виїхали на фронт – напрямок Кам'янського.

У вас відбувалося якесь злагодження чи щось таке?

Так. Тиждень, поки ми були в Запоріжжі. Ми знайомились, спілкувались і поїхали.

Яка була перша операція?

Перші були саме завдання, на які я виїжджав. Один хлопець керував Mavic, робив скиди. Чотири людини стояли і дивились за ним, як він літає. А мені більше подобалась розвідка, штурми, ДРГ, тобто такі піхотні моменти, піхотний напрямок у військовій справі.

Потім приїхав мій побратим, він вже загинув. Герой України Артур Пашкуляк, позивний "Махно". Ми познайомилися, одразу були на одній хвилі. Ми поїхали стріляти з "Василька".

"Васильок" – це міномет?

Так. 82-й. Його заряджали шістьома, сімома мінами і він так стріляв. Всі стрільнули, я заліз, почав стріляти, в мене вибухнуло. Мене контузило.

У тебе вибухнула міна в стволі міномета і воно якось обійшлося?

Ну, я не знаю. Вибухнула міна в стволі, але нічого не було такого. Просто сильний вибух. І все, ми там якісно працювали, у нас була маленька група з 4 – 5 людей.

Це було у складі батальйону імені Шейха Мансура, в нас була група під назвою "Махно". Це був мій командир з Мукачева, Закарпаття. Легендарна людина була. І все, ми їздили на два напрямки – Гуляйполе і Кам'янське. Була розвідка, 120-мм міномети, заходили на окуповану територію до ворога, багато стріляли з СПГ.

В кінці листопада нам командир Артур Пашкуляк сказав, що їдемо в Бахмут. Тоді там був розпал. Це 2022 – 2023 рік. Приїхавши в Бахмут, я зрозумів… Коли ми були в Запорізькій області, там був такий "заморожений" фронт, в Бахмуті – "живий". Росіяни йшли у наступ. У перший день, як тільки ми приїхали, у нас був штаб у центрі Бахмута, в підвалі прокуратури. По нас відразу вдарили з САУ.

Відразу "трьохсотий" в нас, ми з Артуром "Махно" взяли його і понесли в медпункт. Це 200 метрів від нашого штабу. І там я перший раз побачив, скільки загиблих наших хлопців "двохсотих". Багато було їх, багато хто був без мішків, просто тіла були. І тоді я побачив, що таке серйозна війна в тому плані, що я був в самому епіцентрі подій.

Не було бажання залишити війну, коли ти побачив загиблих побратимів?

До сьогодні, щоб я не бачив на цій війні, в мене не було такого бажання. Ні одного дня.

Перший штурм у складі ГУР та контрнаступ у 2023 році

Як же ти опинився в ГУР?

Ми були на завданні у Бахмуті. Артур "Махно", мій командир, загинув. І потім я задумався, що мені потрібно. Я був добровольцем. Це початок весни був. І я зрозумів, що треба якось жити, щось робити, щоб були боєприпаси, чим валити росіян.

Тому що ми в Бахмуті, як істинні добровольці, робили все, що можна – і штурмували, і стріляли з СПГ, з мінометів, запускали "Змія Горинича", така установка для розмінування. В неї є пожежний шланг, напханий пластидом, ми трохи переробили. Ми запускали його на 200 метрів до окупантах. Мені подобалось, що це – військова справа.

Однак ти вирішив піти із "Добробату". І це було одразу ГУР?

Так точно. Ми співпрацювали з Головним управлінням розвідки. Спільні операції були з Нацгвардійцями, з "Холодним Яром", багато з ким.

Коли ми робили запит на розмову, то нам чітко обмежили теми операцій, які ви виконували. І ці операції обмежені лише двома, але ж насправді твій досвід значно більший, ніж ці дві операції, і це були операції, зокрема, і в тилу ворога. Якщо ти пригадаєш, якою була твоя перша операція в складі ГУР, про яку ти можеш сказати.

Це були П'ятихатки, Запорізька область, контрнаступ, 2023 рік. Тоді ми повинні були залетіти в П'ятихатки і штурмувати ворога на чотирьох БТРах. Я був у другому. Перший попав під обстріл. Хлопці на першому БТР залетіли біля П'ятихаток, там був ліс і буквально метрів 50 від цієї позиції були вже П'ятихатки. Треба було пробігти їх, а хлопців там рознесли.

Ми їхали, попали під обстріл. Хлопці вирвались вперед. Нас почали накривати АГС-ами, мінометами. І наш водій-механік звернув у сусіднє село. Я був командиром групи, в мене 9 осіб було. Тоді ми залетіли під обстрілами, водій-механік кинув БТР і ми розбіглися. Група зі мною залишилась, а цей водій-механік побіг у сусідній двір.

І ми сиділи там, і я чув, що з першої групи є тяжкі "трьохсоті". Я все чув, але я не міг зв'язатися по рації. Я не міг знайти водія-механіка, були невеликі проблеми. І я тоді зібрав у групу всіх хлопців, ми зробили кругову оборону, і я побачив водія, він прибіг, і все.

Я почув нашого командира Тімура, який казав зв'язатись з "Пікою", бо тільки я був біля хлопців і міг забрати. Був серйозний обстріл. Виходили два танки, міномети, АГС – все лупило у противника.

Я взяв водія-механіка, двох хлопців з собою, вийшов на зв'язок, відійшов від тієї точки, зловив зв'язок з ПУ і сказав, що їду до хлопців. Все, завантажилися і поїхали. Залетіли туди.

Однак я зіскочив з БТРа, взяв своїх двох хлопців, бо інші залишились, тому що ми повинні були заїхати та евакуювати. Мені так хотілося штурмувати. Вже настрій такий був, я вже налаштувався, що я залечу в ці П'ятихатки, що немає іншого варіанту.

Тому взяв тільки двох хлопців, щоб завантажити "трьохсотих", і ту групу хлопців, які постраждали там, щоб вивезти. Ми туди доїхали, вже залишились там, а ці поїхали на евакуацію. І все, я зібрав групу – 3 – 4 людини з однієї групи, і стільки ж з другої. Ще два моїх. І все, ми пішли в наступ.

І який був результат?

Вийшло, забрали П'ятихатки. Ми відбили населений пункт. Це, якщо я не помиляюсь, єдине село на тому напрямку, яке ми тоді забрали під час контрнаступу.

Однак зараз росіяни його захопили знову. Воно перебуває під окупацією. Як ти почуваєшся? Ти б туди знову поїхав? Та наскільки реалістична зараз така операція?

Легко. Я думаю, реалістична, але буде набагато складніше. Зараз другий рівень війни.

Іноземці на фронті та їх мотивація воювати в Україні

Ти працював не тільки з українськими бійцями, ти вів бойові дії також з іноземцями.

Так точно. Це були люди, які підписали контракт з Збройними силами України, але вони були іноземцями. Наприклад, в П'ятихатках зі мною були колумбійці.

Іспаномовні?

Так. В них був один командир, який знав англійську. Моя англійська не дуже, хоча база є якась, але таке...

І як же ви співпрацювали, комунікували і як виконували операцію?

Вони розуміли мене за допомогою жестів, вивчив якісь слова. У нас було злагодження. З ними була не одна операція. Тобто хлопці мене вже знали, ну і я їх. Були ще британці, американці.

Чи не було проблеми з світоглядом? Все ж таки, це люди з іншого виміру.

Я скажу щиро, як є. Я бачив різних. Людський фактор є всюди. Я бачив колумбійців з тату з Гербом України, які дуже люблять цю країну. У когось дівчина, у когось ще якийсь зв'язок з Україною. Непогані хлопці, але ті ж самі американці чи британці вони не дуже пристосовані до умов нашої війни.

Наші хлопці йдуть добровольцями. В мене часто були добровольці побратими, які щиро люблять цю країну. Вони йшли і робили такі завдання, на які іноземці дивились і розуміли, що туди не підуть. Це теж люди, можна зрозуміти.

Якщо мотивацію колумбійців я почув, наприклад, у когось була дівчина, то яка мотивація була у інших? Вони були раніше військовими чи приїжджали сюди раніше як цивільні?

Цивільні. Це я кажу щодо колумбійців. Були й військові, але я не знаю, з яким бойовим досвідом. Наприклад, американці та британці були в Афганістані, Ірані. У них був бойовий досвід. Однак для мене це різні справи.

Ці люди досі служать з тобою, чи вони вже пішли іншим шляхом?

Ні, не бачив нікого. Цю групу з П'ятихаток не бачив. Знаю, що вони служать, але у них трохи інші завдання.

І як ти ставишся до таких військових? Це ж, по суті, солдати удачі.

Це краще, ніж нічого. Це підтримка для України. Вони приїжджають, стараються, роблять щось. Крім того, я бачив багато волонтерів. Ще з Європи, поляки приїжджали сюди у 2022 році. У мене побратими литовці. Це все добре для України.

З ким тобі було служити найкомфортніше, якщо брати іноземців?

З нашими хлопцями, це зрозуміло. Якщо брати іноземців – всюди є непогані хлопці, здібні. Зараз краще з колумбійцями, британцями, американцями чи з поляками. Не можу сказати. Не хочу нікого і ніяку націю ображати.

Про ставлення до бійців РДК

Ти стикався з бійцями РДК? Як у вас відбувалося спілкування? Ти відчував, що це побратими, чи все ж таки це були чужинці?

Так, звичайно. Я почав з ними перетинатись, коли вже був на контракті у спецпідрозділі "Тимура". І я там бачив навіть хлопців, які з України, але вони в лавах РДК. Знову ж таки, для України це дуже добре. І так, звичайно, я сприймав їх як побратимів. Тому що вони воюють за нас, гинуть. Були круті хлопці з тих, кого я знав, хто загинув за нас, воюючи в РДК.

Раніше я думав, що в мене з російським хлопцем не вийде якесь спілкування. Потім, коли я побачив, що вони воюють і гинуть, звичайно, це факт, це для мене багато значить, я почав дивитись на це трішки мудріше з огляду, що це на користь України, хто б там не був – чи це колумбійці, щоб потім потрапити в картель, чи росіяни в опозиції, які приїхали до нас, чи чеченці.

Немає різниці. Я фактично рік воював в Чеченському батальйоні Шейха Мансура і приїжджало багато хлопців з Європи. Для мене це показник. Це добре для України.

Коли Україна зможе повернути окуповані території?

Як ти сприймаєш цю війну в Україні з огляду на свої грузинські коріння? Чи вважаєш ти, що успіх України в обороні від країни-агресора і перемога в Україні, можливо, стане запорукою перемоги твоєї батьківщини?

Це факт. Можливо я помиляюсь, але я думаю, що тут все почалось – для Росії це буде розпад. Я щиро в це вірю. У мене жодного дня від початку повномасштабного не було, щоб я в це не вірив. Знаю це і все. Якби тяжко не було, які б не були важкі періоди на лінії фронту, я все одно бачив, що все буде Україна. І звідси пішов розпад Росії.

З одного боку ми прагнемо перемоги, а на твій погляд, що має бути у складі подій, щоб ми сказали, що перемога України відбулась?

Віддають (росіяни – 24 Канал) всі окуповані території, щоб були території 1991 року, незалежна Україна.

Ти вважаєш це реалістично?

Ні. Ви мене спитали, як я це бачу. Я так це бачу, по-іншому ніяк. Це буде наша перемога. Є другий варіант, він більш реалістичний – це розпад Росії зсередини.

І після того відбудеться повернення земель?

Звичайно. Нехай вони (росіяни – 24 Канал) домовляться з нашою владою, щоб відновити територію України, я думаю, це обов'язково, вони повинні відновити все, відбудувати всі міста, села.

Хто є прикладом для бійців ГУР?

Це репарації, але найголовніше – ми ніколи не зможемо повернути загиблих бійців, загиблих цивільних, і очевидно, що цей процес буде тривалим. Як ти вважаєш, чого не вистачає українській армії? Можливо, тактики на полі бою? Яку помилку можна виправити?

Скажу спершу щодо загиблих хлопців – це велика біда. Дуже достойні, дуже круті хлопці загинули в Україні. Я думаю, що вони загинули не просто так. У мене часто бувають дискусії про це. Хто не воював і сидить у Києві часто кажуть, навіщо ця війна, що повернути тих, хто загинув, не можна.

Я ж кажу, що вони загинули немарно. Я втратив дуже близьких людей на війні. Бачив крутих добровольців, яким було по 20 років. Це цвіт нації.

Вони загинули за Україну, і для мене ця війна – не просто якісь ігри політиків, "ігри престолів" чи "договорняки". Для мене – це насамперед незалежна Україна, мова, історія. І ці хлопці за це загинули. А за це загинути для чоловіка – це честь. Я так це бачу.

Щодо іншого питання, що краще було би змінити, щоб, може, менше гинуло б таких хлопців? Кирил Олексійович, наш начальник Головного управління, наш командир, він бойовий офіцер. Він повинен бути показником для всіх нас, хто воює. На тому ж ПУ (пункті управління – 24 Канал) мають бути бойові офіцери, які б керували бойовими виходами.

А є таке, що пунктом управління можуть керувати не бойові?

Буває. І це призводить до біди. Гинуть хлопці. Буває таке, що він дивиться на екран і не розуміє, що таке вихід. Тому що він ні разу не був у штурмі. І як він може керувати? Я цього не розумію.

Мій командир Тімур теж бойовий. І чому я до нього пішов? Було дуже багато пропозицій, коли загинув "Махно", мій друг, мій командир, мій побратим, близька мені людина, і я ж потім пішов на контракт. Були різні пропозиції, але я обрав Тімура, тому що мені багато хто за нього казав, що це бойовий командир і в нього роблять круті операції.

І він підтвердив твої очікування?

Звичайно. Я відчув П'ятихатки, про які розповів раніше. Тоді він мене дуже змотивував. Він був на ПУ весь час. Виходив сам в ефір, підтримував нас усіх, хто пішли в П'ятихатки штурмувати. І все робив грамотно.

Це війна. Бувають якісь моменти, де буває загибель. Це ясно. Я кожний вихід розумів, що можу загинути. Я про це не думав, але це розумів. Я доросла людина, трішки вже знав, що таке війна. Війна це – бруд, як не крути. І кожен із нас може помилитися. І це нормально.

Однак загалом, то бойові офіцери, бойові командири, Кирило Олексійович, наш начальник, він живий приклад для нас всіх. Це щиро, якщо казати, як є.

Про одну з найважчих операцій, у якій загинув побратим

Ще одна операція – це "Терикони". Де це було і чому про неї згадують?

Горлівка, терикони… Дуже важка операція була, бо терикони – це висота. Там загинув мій побратим. Якщо можна, скажу за нього, бо такі хлопці, як "Махно", "Іраклі" – про них треба говорити.

Іраклі Курцікідзе був офіцером грузинської армії. Коли почалася повномасштабна війна йому було 25 років. Він знайшов гроші, приїхав до України, щоб з нами пліч-о-пліч воювати.

Я з ним познайомився ще у 2022 році. Ми на 3 доби заходили до противника на окуповану територію Запорізької області. Іраклі був сапером, дуже крутим фахівцем, який знав, що робить. Я був добровольцем і там ми познайомилися. Разом з "Махно" (Артур Пашкуляк – 24 Канал) мали йти з ними.

Артур захворів, а я, ГУРівці та Нацгвардійці пішли, й ми разом працювали на тому напрямку. Вже потім я приїхав на "Терикони", в Костянтинівку й там знову побачив Іраклі. Ми були в одній групі.

Мені дали хлопців у підпорядкування, Іраклі був з нами. Так вийшло, що я залишив хлопців, була команда піти з Іраклі вдвох, підтримати бійців, які стояли на останній позиції перед териконом. Там він і загинув.

Як це сталося?

Ми піднялися на терикон. Це було дуже високо. Таке відчуття, ніби 10 поверхів. Я вийшов перший і побачив, що попереду окупована "промка". Там були позиції, які називалися "Лабутени" – дві вежі. По нас з побратимом почали стріляти з кулемета з цих вишок. Ми побігли, розтягнулися, почали ховатися за інший терикон, який був поруч. І тут пропав зв'язок. Нас заглушили.

Я часто кажу хлопцям, що рух – це життя. На "виході" дуже часто буває, що треба рухатись, щось робити, бо просто сидіти – це дуже погано. У цьому сенсі інтуїція мене ще ніколи не підводила. У той день я теж розумів, що треба рухатися.

Як командир групи я бачив, що зв'язку немає, ми не до кінця розуміємо, що відбувається, а це проблема. Ми сиділи, нас обстрілювали з міномета, дехто з хлопців уже був 300, але з легкими пораненнями.

Тоді я попросив Іраклі оглянути когось з хлопців. Я був спереду, а "трьохсотий" відтягнувся ближче до Іраклі. Не пам'ятаю – третій чи четвертий приліт був прямо біля Іраклі. Маленький уламок зайшов йому під шолом і просто у скроню…

Він сапер, у нього була дуже хороша броня, шолом з вухами, але він "зловив" цей осколом у скроню. І все – одразу 200.

Я в цей час взяв гранатомет і хотів стріляти в бік росіян, тому що ми сиділи, а я знав, що треба щось робити. Тоді почув, що у нас 200, спитав, хто саме й почув, що це Іраклі… Йому було 27 років і він був дуже крутим хлопцем…

Ви заходили на терикони, але ж там немає укритів, нічого. Тобто це просто насип порід?

Були окопи, підготовлені росіянами позиції. Але щось пішло не так. Це війна… Буває різне. Це якщо коротко про терикони.

Операції в тилу ворога та підготовка до них

Ви виконували операції і в тилу ворога. Чи можете розказати, як вони відбуваються, хто їх планує, визначає озброєння?

Їх планують наші командири й тоді кажуть нам. Я звичайний солдат. Так, озброєння ми визначаємо… У нас є план "А", план "Б", "відхід" – все це велика робота. Але, якщо говорити загалом, то командир зверху ставить завдання і каже, що треба зробити. Далі ми вже думаємо.

Скільки часу потрібно на підготовку таких операцій?

По-різному. Я був в оперативному спецпідрозділі, то траплялося таке, що ми сидимо у Києві, а вже завтра збираємось і ввечері на Донбасі. Ми приїхали й починаємо думати, нам дають один – два дні на це. Така робота буває, тому ми і є Головне управління розвідки.