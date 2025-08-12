Бійці Головного управління розвідки дивують увесь світ своїми блискучими операціями – від рейдів в окупований Крим і звільнення територій до знищення Чорноморського флоту Росії. Водночас очільник ГУР Кирило Буданов став символом рішучості та професіоналізму, зокрема прикладом справжнього бойового генерала.

Головне управління розвідки стало більшим, ніж вимагають від організації, і творить історію, крок за кроком виборюючи Україні чисте небо. Ексклюзивно для 24 Каналу бійці ГУР розповіли, як готувалися до великої війни з Росією, поділилися історіями про Кирила Буданова і деталями легендарних спецоперацій. Більше – читайте далі у матеріалі.

Як ГУР готувалося до великої війни з Росією?

Головне управління розвідки, одна з ключових спецслужб України, було засноване у 1991 році. Основними завданнями розвідки є отримання важливої інформації, сприяння реалізації національних інтересів України, протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах. Під час повномасштабного вторгнення бійці ГУР МО України захищають країну і на полі бою.

Головне управління розвідки готувалося до повномасштабного вторгнення Росії. Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" розповів, що відбувалися усі необхідні заходи: готували схрони зброї та цивільне населення до партизанських методів ведення війни, також проводили тренінги для того, щоб протистояти збройній агресії.

"Усі знають – перемога любить підготовку. Тому на час повномасштабного вторгнення, можна навіть узагальнити, не лише мій підрозділ, а все Головне управління – було готове й з честю та гідністю зустріло противника. Ніхто не поїхав на якісь запасні командні пункти, ніхто не покинув робоче місце", – сказав командир спецпідрозділу ГУР "Шаман".

Росіяни розраховували, що зайдуть до Києва без опору. Тож коли демонстраційні колони, якими вони хотіли налякати весь світ і психологічно натиснути на нас, почали горіти, а їхні підрозділи, що висадилися в аеропортах, не змогли виконати завдання й почали гинути, – хаос став невідворотним для росіян.

Наш народ, наш підрозділ, Україна – почала битися і ми досягли того результату, який маємо сьогодні,

– зауважив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Сьогодні Росія у війні всюди намагається всунути свій ніс – посилити вплив, мати військову присутність, щоб впливати на країни різних континентів. Відповідно, це один з основних елементів, чому багато країн переходять з когорти партнерів в союзники, розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, – адже ми ведемо спільну боротьбу проти спільного ворога, а сьогодні це – Росія.

Увесь цивілізований світ вражений завданнями та роботою, які сьогодні, під час повномасштабної війни, виконує Головне управління розвідки, адже вони цього не роблять.

"Ми робимо набагато більше. Цього вимагає обстановка? Так. Ми задоволені цим? Задоволені. Виконуємо ми свої прямі функції, знаємо ми про плани ворога? Звичайно, що Україна завжди знає про плани ворога, завжди отримує перевірену інформацію. Чи бояться нас противники? Бояться. Чи бояться вони і в Москві, і в Санкт-Петербурзі? Бояться. ГУР стало більшим, ніж вимагають від організації – ГУР стало невід'ємною частиною оборони країни", – наголосив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Як Кирило Буданов змінив ГУР?

5 серпня 2025 року виповнилося п'ять років, як генерал-лейтенант Кирило Олексійович Буданов очолює українську розвідку. Він брав участь у бойових операціях, побував у тимчасово окупованому Криму, перебував на передньому краї російсько-української війни. Кирило Буданов – солдат своєї країни, так про нього відгукуються бійці.

Кирило Буданов прийшов до ГУР в непрості часи. Агресія Росії тривала з 2014 року, на той час вже стала, по суті, лінія фронту, лінія розмежування; десь притупилася увага багатьох структур нашої держави стосовно можливо більш широкомасштабної агресії Росії проти України. І саме прихід генерала Буданова, розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, дав новий поштовх до розвитку Головного управління розвитку.

"Насамперед ми суттєво наростили агентурний компонент, стали більш ефективними з точки зору радіоелектронної, кіберрозвідки та інших видів розвідки, які на той час вже були, але отримали новий поштовх. І, звісно, мабуть, він відчував, що буде велика війна, тому що звернув особливу увагу на розвиток підрозділів спеціального призначення, так званих підрозділів активних дій", – зауважив Вадим Скібіцький.



Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький / Скриншот з відео

Тоді були створені окремі підрозділи, підготовлений особовий склад, почався рекрутинг досвідчених бійців, відбір персоналу в ці підрозділи, щоб протистояти можливій збройної агресії. Саме підрозділи спеціального призначення, які на той період вже були створені в ГУР, відіграли дуже суттєву роль під час повномасштабної агресії Росії.

ГУР функціонувало, приносило певні результати й до приходу Кирила Буданова. За словами "Шамана" були й інші гідні керівники, люди, які створили ГУР, – генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, але всі вони працювали як частина великої державної структури, не виходячи за рамки своїх повноважень.

Зараз розвідка працює по принципу – нічого не істинне, все дозволено. Скажу так – ми маємо задачу, ми маємо її виконати. Все. Задачі ставляться Верховним головнокомандувачем президентом України. Ці задачі спрямовані лише на забезпечення виконання волі держави України. І вони виконуються. Справді, Кирило Олексійович ніколи не використовує один і той самий стиль до всіх,

– командир спецпідрозділу ГУР "Шаман".



Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" / Скриншот з відео

Що бійці ГУР кажуть про Буданова?

Відверто незрозумілий, на перший погляд, стиль постановки завдання, максимально нелогічний процес його виконання, але той, що таки забезпечує виконання цього завдання. Так описує стиль Кирила Буданова "Шаман", який безпосередньо брав участь у спецопераціях разом з очільником ГУР.

Усі завдання, які він ставить, взагалі усі його рухи, здійснюються з думкою – яку користь це принесе державі,

– "Шаман"

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що принципова позиція Кирила Буданова – не перетворитися на паркетного генерала. Його побратими, з якими він був у спецопераціях, досі ризикують своїм життям в ході виконання бойових операцій.

І Кирило Олексійович займає принципову позицію – не відриватись від справжньої ситуації на полі бою. Так, йому необхідно володіти ситуацією, щоб розрізняти, яку інформацію тобі надають – об'єктивну, чи намагаються з різних причин подати інформацію інакше, додати позитиву.

"Командир (Кирило Буданов – 24 Канал) – це та людина, яка вантажила, наприклад, мою машину, тому що не вистачало людей, бо наші хлопці відправилися на напрямки. І в командира всі руки були в мазуті. Ось така він людина – солдат своєї держави. В посаді, зрозуміло, він дуже велика людина, але він – солдат. Тому і ми так себе називаємо, він нас так навчив, що ми насамперед – солдати своєї держави", – зауважив командир спецпідрозділу ГУР МО Тимур.



Командир спецпідрозділу ГУР МО Тимур / Скриншот з відео

Що відомо про легендарні операції ГУР?

За час повномасштабного вторгнення розвідники провели низку операцій, які вразили увесь світ. Це Київська операція, звільнення острова Зміїний, деокупація "вишок Бойка", далекобійні удари в глиб тимчасово окупованих територій та Росії, знищення Чорноморського флоту, звільнення "Вовчанського агрегатного заводу" та інші.

"Якщо треба зробити або відпрацювати певну операцію, то ми зразу відпрацьовуємо. Ми не робимо планування, оцінку ризиків протягом безкінечного часу і потім не приходимо ні до яких висновків. Ми робимо планування зразу, оцінюємо пріоритетні найкращі варіанти виконання завдання й зразу виконуємо. Наприклад, треба було летіти. Так, звичайно, були ризики, але це треба було робити й робити вчасно. Це змінило хід історії, змінило хід бойових дій", – наголосив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Делекобійні удари по Росії

Розвиток ударних дронів, які використовували двигуни внутрішнього згорання, дав поштовх розвитку дронів з реактивними двигунами, які мають перевагу у швидкості. Вони не є ракетами, але вже й не легкі цілі для систем ППО Росії. Керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець" розповів, що також це стимулює розвиток і в ракетній галузі.

"Це можливість повністю зіпсувати їхнє виробництво і ВПК, дотягнутися до тих підрозділів, які ще не вжили достатньо заходів для забезпечення безпеки, тому можна зіпсувати логістику. Тобто це великий спектр цілей, які ми можемо вражати, тим самим знижуючи боєготовність противника", – наголосив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Звільнення острова Зміїний

Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" також брав участь у деокупації Зміїного. Для нього найбільш емоційним моментом була висадка з гелікоптера Мі-8, тому що не вірилося, що вони реально висадяться. "Шаман" вважав, що їх зіб'ють ще на підльоті, адже під час першого пробного зальоту на острів росіяни обстріляли гелікоптери.

"І коли через 12 годин ми повторили заліт, він вийшов і йшло до десантування, то я просто не вірив, що це відбулося. Потім були інші емоції, вони також яскраві, але цю ніяк не перекриють. А коли вже ти в бою, то немає в тебе думок про те, що ти будеш тікати, немає думок про те, що ти на острові чи ще десь сам. Ми билися", – поділився "Шаман".

Знищення Чорноморського флоту

Перші морські дрони "Магура", які застосовували в Чорному морі, були вже зовсім іншим класом морських дронів – зроблені не з підручних засобів, а за проєктною документацією. Спочатку їх застосовували у північно-західній та центральній частині Чорного моря. А у 2023 році почали використовувати на всю глибину акваторії Чорного моря. Попри те, що виникало багато технічних і організаційних питань, – їх швидко вирішували.

"За 2023 рік нам не вдавалося гарантовано протопити боєві кораблі Росії через саме невелику кількість дронів, які тоді застосовували. Нам вдавалося їх ушкодити", – зауважив керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець".

Під час роботи по таких кораблях, як "Іван Хурс", "Василь Биков", "Сергій Котов" росіяни зрозуміли загрозу з боку України. Тож інтенсивність російського флоту поблизу наших берегів суттєво зменшилася. Сьогодні ж Росія заховала Чорноморський флот у Новоросійську. Бойових кораблів у бухтах Криму, які становлять для нас загрозу, – зараз немає.

Ми продовжуємо свою активність для того, щоб ворог відчував з нашої сторони пресинг, продовжував бути закритий у своїх портах базування. І ми далі, скажімо так, шукаємо нові ідеї, нові можливості до застосування. Те саме, як ми колись зробили з флотом, ми відпрацьовуємо зараз по авіації,

– зазначив командир Group 13 ГУР МО "Тринадцятий".

Операції за межами країни

Українські розвідники працювали й далеко за межами України – там, де були потрібні. У 2021 році Україна стала однією з небагатьох країн, які відправили місію для евакуації людей з повністю контрольованого талібами Афганістану. Операція, яка мала тривати пару годин, розтягнулася на кілька днів і неодноразово була на межі зриву.

Проте увечері 23 вересня 2021 року літак з українцями та афганцями приземлився у Києві, а політ став несподіваним рятувальним колом після того, як багато хто відмовився від надії на втечу. Українці евакуювали 96 людей, зокрема групу студентів університету, спонсорованого Ватиканом, і трирічного хлопчика, пораненого під час теракту в Кабульському аеропорту. Зараз ГУР евакуює українців з гарячих точок світу.

У Головному управлінні переконані – неможливо виграти війну, якщо ти б'єшся тільки на території своєї держави. Перенесення війни на територію противника та створення проблем його союзникам – це найнеобхідніші умови, за яких можливе досягнення будь-яких поступок зі сторони ворога.

Навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться й ми маємо це розуміти. Вона ніколи не відмовиться від своїх загарбницьких настроїв, вважає "Філософ". Тож сьогодні основна задача України – убезпечити свою територію, зробити максимально ефективні Збройні Сили, щоб противник навіть не думав, що він може десь просунутися.