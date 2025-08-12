Бойцы Главного управления разведки удивляют весь мир своими блестящими операциями – от рейдов в оккупированный Крым и освобождения территорий до уничтожения Черноморского флота России. В то же время глава ГУР Кирилл Буданов стал символом решительности и профессионализма, в частности примером настоящего боевого генерала.

Главное управление разведки стало большим, чем требуют от организации, и творит историю, шаг за шагом завоевывая Украине чистое небо. Эксклюзивно для 24 Канала бойцы ГУР рассказали, как готовились к большой войне с Россией, поделились историями о Кирилле Буданове и деталями легендарных спецопераций. Больше – читайте далее в материале.

Как ГУР готовилось к большой войне с Россией?

Главное управление разведки, одна из ключевых спецслужб Украины, было основано в 1991 году. Основными задачами разведки является получение важной информации, содействие реализации национальных интересов Украины, противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах. Во время полномасштабного вторжения бойцы ГУР МО Украины защищают страну и на поле боя.

Главное управление разведки готовилось к полномасштабному вторжению России. Командир спецподразделения ГУР "Шаман" рассказал, что происходили все необходимые мероприятия: готовили схроны оружия и гражданское население к партизанским методам ведения войны, также проводили тренинги для того, чтобы противостоять вооруженной агрессии.

"Все знают – победа любит подготовку. Поэтому на время полномасштабного вторжения, можно даже обобщить, не только мое подразделение, а все Главное управление – было готово и с честью и достоинством встретило противника. Никто не поехал на какие-то запасные командные пункты, никто не покинул рабочее место", – сказал командир спецподразделения ГУР "Шаман".

Россияне рассчитывали, что зайдут в Киев без сопротивления. Поэтому когда демонстрационные колонны, которыми они хотели напугать весь мир и психологически надавить на нас, начали гореть, а их подразделения, которые высадились в аэропортах, не смогли выполнить задание и начали погибать, – хаос стал неотвратимым для россиян.

Наш народ, наше подразделение, Украина – начала биться и мы достигли того результата, который имеем сегодня,

– отметил руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Сегодня Россия в войне везде пытается всунуть свой нос – усилить влияние, иметь военное присутствие, чтобы влиять на страны разных континентов. Соответственно, это один из основных элементов, почему многие страны переходят из когорты партнеров в союзники, рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, – ведь мы ведем совместную борьбу против общего врага, а сегодня это – Россия.

Весь цивилизованный мир поражен задачами и работой, которые сегодня, во время полномасштабной войны, выполняет Главное управление разведки, ведь они этого не делают.

"Мы делаем гораздо больше. Этого требует обстановка? Да. Мы довольны этим? Довольны. Выполняем ли мы свои прямые функции, знаем ли мы о планах врага? Конечно, что Украина всегда знает о планах врага, всегда получает проверенную информацию. Боятся ли нас противники? Боятся. Боятся ли они и в Москве, и в Санкт-Петербурге? Боятся. ГУР стало большим, чем требуют от организации – ГУР стало неотъемлемой частью обороны страны", – подчеркнул руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Как Кирилл Буданов изменил ГУР?

5 августа 2025 года исполнилось пять лет, как генерал-лейтенант Кирилл Алексеевич Буданов возглавляет украинскую разведку. Он участвовал в боевых операциях, побывал во временно оккупированном Крыму, находился на переднем крае российско-украинской войны. Кирилл Буданов – солдат своей страны, так о нем отзываются бойцы.

Кирилл Буданов пришел в ГУР в непростые времена. Агрессия России продолжалась с 2014 года, к тому времени уже стала, по сути, линия фронта, линия разграничения; где-то притупилось внимание многих структур нашего государства относительно возможно более широкомасштабной агрессии России против Украины. И именно приход генерала Буданова, рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, дал новый толчок к развитию Главного управления развития.

"Прежде всего мы существенно нарастили агентурный компонент, стали более эффективными с точки зрения радиоэлектронной, киберразведки и других видов разведки, которые в то время уже были, но получили новый толчок. И, конечно, видимо, он чувствовал, что будет большая война, потому что обратил особое внимание на развитие подразделений специального назначения, так называемых подразделений активных действий", – отметил Вадим Скибицкий.



Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий / Скриншот из видео

Тогда были созданы отдельные подразделения, подготовлен личный состав, начался рекрутинг опытных бойцов, отбор персонала в эти подразделения, чтобы противостоять возможной вооруженной агрессии. Именно подразделения специального назначения, которые на тот период уже были созданы в ГУР, сыграли очень существенную роль во время полномасштабной агрессии России.

ГУР функционировало, приносило определенные результаты и до прихода Кирилла Буданова. По словам "Шамана" были и другие достойные руководители, люди, которые создали ГУР, – генерал-лейтенант Александр Скипальский, но все они работали как часть большой государственной структуры, не выходя за рамки своих полномочий.

Сейчас разведка работает по принципу – ничего не истинное, все разрешено. Скажу так – мы имеем задачу, мы должны ее выполнить. Все. Задачи ставятся Верховным главнокомандующим президентом Украины. Эти задачи направлены только на обеспечение выполнения воли государства Украины. И они выполняются. Действительно, Кирилл Алексеевич никогда не использует один и тот же стиль ко всем,

– командир спецподразделения ГУР "Шаман".



Командир спецподразделения ГУР "Шаман" / Скриншот из видео

Что бойцы ГУР говорят о Буданове?

Откровенно непонятный, на первый взгляд, стиль постановки задачи, максимально нелогичный процесс его выполнения, но тот, что все-таки обеспечивает выполнение этой задачи. Так описывает стиль Кирилла Буданова "Шаман", который непосредственно участвовал в спецоперациях вместе с главой ГУР.

Все задачи, которые он ставит, вообще все его движения, осуществляются с мыслью – какую пользу это принесет государству,

– "Шаман"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что принципиальная позиция Кирилла Буданова – не превратиться в паркетного генерала. Его побратимы, с которыми он был в спецоперациях, до сих пор рискуют своей жизнью в ходе выполнения боевых операций.

И Кирилл Алексеевич занимает принципиальную позицию – не отрываться от настоящей ситуации на поле боя. Так, ему необходимо владеть ситуацией, чтобы различать, какую информацию тебе предоставляют – объективную, или пытаются по разным причинам подать информацию иначе, добавить позитива.

"Командир (Кирилл Буданов – 24 Канал) – это тот человек, который грузил, например, мою машину, потому что не хватало людей, потому что наши ребята отправились на направления. И у командира все руки были в мазуте. Вот такой он человек – солдат своего государства. В должности, понятно, он очень большой человек, но он – солдат. Поэтому и мы так себя называем, он нас так научил, что мы прежде всего – солдаты своего государства", – заметил командир спецподразделения ГУР МО Тимур.



Командир спецподразделения ГУР МО Тимур / Скриншот из видео

Что известно о легендарных операциях ГУР?

За время полномасштабного вторжения разведчики провели ряд операций, которые поразили весь мир. Это Киевская операция, освобождение острова Змеиный, деоккупация "вышек Бойко", дальнобойные удары вглубь временно оккупированных территорий и России, уничтожение Черноморского флота, освобождение "Волчанского агрегатного завода" и другие.

"Если надо сделать или отработать определенную операцию, то мы сразу отрабатываем. Мы не делаем планирование, оценку рисков в течение бесконечного времени и потом не приходим ни к каким выводам. Мы делаем планирование сразу, оцениваем приоритетные лучшие варианты выполнения задачи и сразу выполняем. Например, надо было лететь. Да, конечно, были риски, но это надо было делать и делать вовремя. Это изменило ход истории, изменило ход боевых действий", – отметил руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Дальнобойные удары по России

Развитие ударных дронов, которые использовали двигатели внутреннего сгорания, дало толчок развитию дронов с реактивными двигателями, которые имеют преимущество в скорости. Они не являются ракетами, но уже и не легкие цели для систем ПВО России. Руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР "Борец" рассказал, что также это стимулирует развитие и в ракетной отрасли.

"Это возможность полностью испортить их производство и ВПК, дотянуться до тех подразделений, которые еще не приняли достаточно мер для обеспечения безопасности, поэтому можно испортить логистику. То есть это большой спектр целей, которые мы можем поражать, тем самым снижая боеготовность противника", – отметил руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Освобождение острова Змеиный

Командир спецподразделения ГУР "Шаман" также участвовал в деоккупации Змеиного. Для него самым эмоциональным моментом была высадка из вертолета Ми-8, потому что не верилось, что они реально высадятся. "Шаман" считал, что их собьют еще на подлете, ведь во время первого пробного залета на остров россияне обстреляли вертолеты.

"И когда через 12 часов мы повторили залет, он вышел и шло к десантированию, то я просто не верил, что это произошло. Потом были другие эмоции, они также яркие, но эту никак не перекроют. А когда ты в бою, то нет у тебя мыслей о том, что ты будешь убегать, нет мыслей о том, что ты на острове или еще где-то один. Мы сражались", – поделился "Шаман".

Уничтожение Черноморского флота

Первые морские дроны "Магура", которые применяли в Черном море, были уже совсем другим классом морских дронов – сделаны не из подручных средств, а по проектной документации. Сначала их применяли в северо-западной и центральной части Черного моря. А в 2023 году начали использовать на всю глубину акватории Черного моря. Несмотря на то, что возникало много технических и организационных вопросов, – их быстро решали.

"За 2023 год нам не удавалось гарантированно протопить боевые корабли России из-за именно небольшого количества дронов, которые тогда применяли. Нам удавалось их повредить", – заметил руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР "Борец".

Во время работы по таким кораблям, как "Иван Хурс", "Василий Быков", "Сергей Котов" россияне поняли угрозу со стороны Украины. Поэтому интенсивность российского флота вблизи наших берегов существенно уменьшилась. Сегодня же Россия спрятала Черноморский флот в Новороссийске. Боевых кораблей в бухтах Крыма, которые представляют для нас угрозу, – сейчас нет.

Мы продолжаем свою активность для того, чтобы враг чувствовал с нашей стороны прессинг, продолжал быть закрыт в своих портах базирования. И мы дальше, скажем так, ищем новые идеи, новые возможности к применению. То же, как мы когда-то сделали с флотом, мы отрабатываем сейчас по авиации,

– отметил командир Group 13 ГУР МО "Тринадцатый".

Операции за пределами страны

Украинские разведчики работали и далеко за пределами Украины – там, где были нужны. В 2021 году Украина стала одной из немногих стран, которые отправили миссию для эвакуации людей из полностью контролируемого талибами Афганистана. Операция, которая должна была длиться пару часов, растянулась на несколько дней и неоднократно была на грани срыва.

Однако вечером 23 сентября 2021 года самолет с украинцами и афганцами приземлился в Киеве, а полет стал неожиданным спасательным кругом после того, как многие отказались от надежды на побег. Украинцы эвакуировали 96 человек, в частности группу студентов университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненого во время теракта в Кабульском аэропорту. Сейчас ГУР эвакуирует украинцев из горячих точек мира.

В Главном управлении убеждены – невозможно выиграть войну, если ты сражаешься только на территории своего государства. Перенос войны на территорию противника и создание проблем его союзникам – это самые необходимые условия, при которых возможно достижение любых уступок со стороны врага.

Даже когда закончится война, Россия никуда не денется и мы должны это понимать. Она никогда не откажется от своих захватнических настроений, считает "Философ". Поэтому сегодня основная задача Украины – обезопасить свою территорию, сделать максимально эффективные Вооруженные Силы, чтобы противник даже не думал, что он может где-то продвинуться.