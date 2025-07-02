Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж в начале полномасштабного вторжения выводил технику и людей с вертодрома в легендарной Чернобаевке. Впоследствии он отправился оборонять Киевскую область, куда россияне шли бесконечными колоннами. 8 марта 2022 года россияне сбили вертолет в котором был Алексей и захватили в плен.

14 апреля Алексея и его напарника, Ивана, обменяли. А после реабилитации они снова стали на защиту Украины. В интервью 24 Каналу (проект "Воин Воли") Алексей Чиж рассказал о задачах, которые пришлось выполнять, и ужасах российского плена.

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"Колонны россиян были бесконечными": о начале вторжения

В начале полномасштабной войны вы выводили авиационную технику из-под удара россиян с аэродрома в Чернобаевке, где базировалась ваша бригада. Как проходила эта операция и вообще, как для вас лично началась полномасштабная война?

Около четырех утра 24 февраля 2022 года мне позвонил исполняющий обязанности начальника штаба эскадрильи и сказал, что тревога. Сначала не было понятно, боевая или не боевая. Я взял вещи, которые уже были собраны, потому что накануне мы готовились к выводам, понимая, что может что-то происходить. А потом все вместе поехали на аэродром.

В это время начали раздаваться взрывы – сначала на Николаевском направлении, потом – позади, там, где расположен Раденский полигон, в районе Олешковских песков. Я понял, если взрывы звучат сначала с одной стороны, а потом с другой, значит что-то действительно случилось и началось полномасштабное вторжение. Мы быстро получили оружие, сели на вертолеты и начали выполнять эвакуацию личного состава и вывод вертолетов из-под ударов.

Особенно запомнилась мне работа инженерно-технического состава, который под обстрелами нашего вертодрома в Чернобаевке вешал лопасти на вертолеты, которые были законсервированы. Их также надо было быстро выводить. Когда ракеты попадали именно по нашему вертодрому, инженерно-технический состав продолжал выполнять свою работу, не прячась в укрытие.

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Это является свидетельством героизма украинского народа и всех защитников и защитниц, за что вам всем большая благодарность. Впоследствии вы начали работать на Киевщине, выполняя сверхтяжелые задачи. Помните первый вылет и как влияет на внутреннее состояние пилота осознание, что любое задание может стать последним?

У меня и почти у всех собратьев перед вылетом было ощущение страха. Я лично действительно боялся, потому что понимал, куда мы летим, что враг есть везде, что в нас могут попасть где угодно. Однако после того, как мы садились в вертолет, слышали запуск двигателей, страх где-то исчезал. Я понимал, что надо выполнять задание, потому что колонны россиян, которые двигались, были бесконечными, кому-то нужно было их останавливать.

К сожалению, не везде были наши войска, которые могли это сделать, поэтому такая задача возлагалась именно на армейскую авиацию. Вражеские колонны продвигались не только на Киевском направлении, но и на Востоке, на Юге – в сторону Херсонщины.

Летчики в начале полномасштабного вторжения выполняли действительно героические полеты, потому что они не понимали, где расположена линия боевого соприкосновения. Каждый вылет мог стать последним. К сожалению, наибольшие потери мы понесли именно в начале войны.

Затем некоторые из тех летчиков садились в вертолеты и летели на "Азовсталь" – на расстояние более 100 километров в одну сторону над расположением врага. На обратном пути происходила эвакуация раненых. Это также было сверхгероической миссией.

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Есть даже летчики, которые после этого полета на "Азовсталь" могли еще сесть в вертолет и выполнить полет на остров Змеиный. Это беспрецедентная операция, ведь там открытый район – вертолеты слышно и видно за 10 – 20 километров. Однако, к сожалению, эти летчики не очень медийные и не имеют звания ни Героя Украины, ни полных кавалеров орденов. В то же время лично меня их поступки очень вдохновляют, для меня большая честь служить вместе с ними.

Также вы рассказывали, как на Киевщине совершили один из самых ярких полетов на расположение кадыровцев. Они находились на территории разрушенной фермы неподалеку от Киева. Вы подлетели, чтобы нанести удар в прямой видимости за 20 минут до рассвета. В чем заключалась сложность этой операции и чем именно она запомнилась вам?

Это мой первый полет в районе Киева, поэтому, конечно, он запомнился. Это было около шести утра, мы выполнили взлет еще в темноте, чтобы примерно на рассвете нанести авиационные удары по лагерю. Сложность заключалась в том, что еще было темно и четыре вертолета двигались в плотном строю.

Конечно, в начале полномасштабного вторжения следовало ожидать именно оттуда во что бы то ни стало – удары из ПЗРК, стрелкового оружия. Также темное время суток влияло на безопасность выполнения этого полета. Однако, к счастью, мы попали в цель. Помню из докладов, что был уничтожен личный состав, не вспомню уже, в каком количестве, но мы отработали достаточно хорошо.

Россия не имела другого плана по захвату Киева, кроме высадки десанта в Гостомеле. Враг пытался высадить огромный десант – речь шла об около 30 самолетах Ил в одной волне в воздухе в течение суток. Оккупанты несколько раз пытались поднять самолеты и сажали их. Почему россиянам так и не удалось стремительно взять под контроль взлетно-посадочную полосу?

В операции именно на аэродроме в Гостомеле я не участвовал. Однако к ней были привлечены мои собратья, в частности мой друг, летчик-штурман Иван (Попеляшко – 24 Канал), с которым нас позже сбили.

Именно благодаря Силам обороны Украины, планам россиян не удалось осуществиться. В этом немалая роль была уделена именно армейской авиации, ведь только российский десант высадился на аэродроме в Гостомеле, она начала наносить авиационные удары по живой силе противника, по российским вертолетам. Некоторые из них были уничтожены. Армейская авиация достаточно эффективно применялась в то время именно на этом направлении.

Выжило только двое: о сбивании 3 вертолетов россиянами

В первый день полномасштабного вторжения был доклад об уничтожении всей украинской авиации со стороны российских террористов. То есть когда россияне двигались колоннами по нашей территории, вы имели возможность использовать эффект внезапности и в некоторых моментах оккупанты не ожидали увидеть в небе вертолеты, которые задавали огневые поражения по ним?

Именно так. В начале полномасштабного вторжения по российскому телевидению прозвучала новость, что уничтожили всю украинскую военную авиацию, в частности армейскую. Для нас это было большим плюсом, потому что в большинстве случаев россияне не понимали, чьи вертолеты летят. Они, наверное, думали, что это их авиация. Это позволяло нам наносить авиационные удары именно по этим колоннам россиян.

Однако позже враг понял, что в Украине существует авиация. Она выполняет боевые задачи, есть обеспечение и мы дееспособны продолжать наносить удары. Тогда россияне начали применять стрелковое оружие и подтянули ПВО. После этого стало достаточно сложно выполнять задачи. А когда 8 марта 2022 года нас сбили, этот случай стал отправной точкой для того, что пришло время менять тактику.

Во время полета 8 марта в месте скопления бронированной техники ваш экипаж подбили. Как это произошло и знаете ли, чем вас поразили? Поделитесь, какие эмоции испытывает пилот в такие моменты?

8 марта 2022 года мы выполняли полет в составе звена из четырех вертолетов. Я был на ведущем – первом. Наша задача заключалась в уничтожении скопления российской техники в районе населенного пункта Старая Басань (Черниговская область – 24 Канал). Поскольку в то время линия боевого соприкосновения была достаточно динамичной, только при подлете к этому населенному пункту мы поняли, что примерно над районом, где мы летим, идут бои.

Я сказал своему экипажу усилить осмотрительность. Мы это сделали, но от ведомого экипажа я услышал в эфире, что здесь находятся враги. Поскольку мы не видели россиян, второй раз лететь в эту сторону по тому же маршруту было довольно опасно. После того, как мы поняли, что вокруг нас оккупанты, они начали обстреливать нас со всех сторон.

В то же время нам осталось дойти до точки начала стрельбы буквально 10 – 20 секунд. Тогда мы приняли решение все же выполнить стрельбу и обратно вернуться другим маршрутом. После того как мы успешно отстрелялись, на обратном маршруте, к сожалению, нас сбили – три вертолета из четырех. Два вертолета сбили в одном поле. Возможно это был ЗРК "Тор-М2". Третий вертолет был поражен из ПЗРК.

К сожалению, из экипажей трех вертолетов – шести человек, выжили только двое – мы с Иваном. Относительно ощущений, когда нас сбили, не было никаких героических возможностей посадить вертолет. Я услышал щелчок с левой стороны – и все, я на земле. Никаких ощущений, абсолютно ничего. Темнота.



Место падения вертолета, где попали в плен Алексей и Иван / Алексей Чиж, Иван Попеляшко

"Лучше бы я остался возле вертолета": о том, как попал в плен

Вы попали в плен, потому что это была серая зона. Россияне, к сожалению, дошли первыми. Успели ли вы сообщить собратьям о своем расположении? И как вел себя враг, когда нашел вас?

После того как нас сбили, прошел примерно час, я пришел в себя и начал звать свой экипаж, но, к сожалению, никто не откликался. Я нашел телефон и передал координаты. Как оказалось, передал их трижды, но не помню этого, потому что находился в шоковом состоянии. Я не понимал, это была реальность или сон.

Я приходил в себя, потом снова терял сознание, и так было несколько раз. Потом услышал гул техники и увидел, что это военные в красных повязках – оккупанты. Пытался закопать телефон, не знаю, успел ли. Это до сих пор для меня загадка.

Сначала россияне подошли к Ивану. Возможно, это была подготовленная группа спецназначения. Я понимал, что это не мобилизованные, не контрактники и не срочники. Они сначала пытались обыскать Ивана, потому что тогда я впервые его услышал. Потом – меня. Сказали, чтобы я вставал, но я не мог подняться, потому что у меня в то время двигалась только одна рука.

Россияне оказали мне первую медицинскую помощь и отправили в импровизированный госпиталь или медицинский пункт, который был расположен на базе нашей школы.

Вы рассказывали, что под обстрелами вас повезли к границе с Россией. Первые две машины подорвались, вы были в третьей, в которую по дороге сели еще раненые буряты. Как вы реагировали друг на друга? И вообще, какие эмоции испытывали? Ведь, если подрывается первая и вторая машина, и вам удается спастись в третьей, это тоже большое чудо.

Мы ехали в "линзе" – так называется российский бронированный медицинский автомобиль. В нашей машине было четверо лежачих: я, Иван и еще двое раненых. Один гражданский украинец, и еще один, наверное, россиянин непонятной национальности.

Когда подрывались первые две машины и в нашу сели примерно 10 бурятов, я понимал, что наша третья машина, вероятнее всего, будет следующей. Тогда я осознал, что лучше бы я остался возле вертолета, потому что в этой машине вряд ли меня кто-то найдет и вряд ли мое тело отправят в Украину. Предположительно, его отвезут в Россию и непонятно кому отдадут, а нас с Иваном будут считать россиянами. Эмоции тогда просто переполняли.

Россияне предлагали деньги за переход к ним

Трудно осознать и представить, что вы пережили в плену. Когда состоялись первые допросы, вы на вопросы оккупантов, по вашим словам, отвечали: "Ничего не знаю, застрелите". Эти фразы вы произносили сознательно или в состоянии аффекта, на адреналине?

Я точно помню, что это говорил, но мне кажется, что это было все-таки в состоянии адреналина, потому что я не мог принять то, что происходит вокруг меня. Казалось, что это нереально, и если меня застрелят, я проснусь в месте дислокации, где мы находились, и продолжу выполнять полеты.

Первые несколько дней я просил тех, кто допрашивал, застрелить меня. Также просил об этом тех россиян, которые подошли сначала ко мне, и еще просил медиков, которые пытались оказать мне первую медицинскую помощь.

Однажды ночью ко мне подошел российский военный, от которого шел запах алкоголя. Он начал серьезно спрашивать меня, почему я хочу, чтобы меня застрелили, мол, мы же такие хорошие, ничего плохого не делаем. Он продолжал употреблять алкоголь, веря в то, что он говорит.

Россиянам свойственно употреблять алкоголь на постоянной основе и при этом пытаться донести мнение, которое никому не интересно. Вам также предлагали принять российское гражданство. Как россияне аргументировали это предложение?

Вероятно, это была какая-то проверка, на что мы способны, можем ли им помогать, сотрудничать с ними. Россияне нам обещали, что перевезут наши семьи, помогут устроиться, что станем летчиками в авиации в России, где все лучше. Также предлагали хорошее денежное обеспечение. Но я понял, что это сюрреализм, и зачем вообще спрашивать об этом.

На еду давали только 30 секунд

Россияне вам сразу оказали первую медицинскую помощь, а в течение всего периода плена, была ли она у вас? Также – как вас кормили?

У россиян система допросов, содержания заключенных, в частности политзаключенных и позже пленных, была наработана еще с советских времен. Мы были одними из первых, кто попал в плен, поэтому отношение к нам и питание было в разных местах немного разным. Но оно не было очень хорошим.

В начале плена нас с Иваном отправили в районную больницу в городе Рыльск (Курская область России – 24 Канал). Там медицинское обеспечение было достаточно неплохим. Ивану даже сделали операцию и поставили штифт, как говорили россияне, стоимостью "более 100 тысяч рублей". Однако позже этот штифт выбили в СИЗО, поэтому не понятно, зачем они тратили средства своих граждан для того, чтобы потом просто выбить тот штифт из ноги Ивана.

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После районной больницы был лагерь для военнопленных. Там пленные приносили нам еду, потому что мы были лежачими в медицинской палате. При этом те самые пленные не доедали, им давали на питание от 30 секунд до 2 минут. Понятно, если, например, это обед, то за 30 секунд первое, второе, которое еще и горячее, невозможно съесть. К тому же оккупанты следили, чтобы ни одна крошка еды не упала на "святую русскую землю". Поэтому наши пленные ели настолько, насколько это возможно.

Конечно, они не доедали, но приносили еду нам, и мы делились с теми, кто был голоден. Хорошо, что хоть такая еда была. В СИЗО уже был совсем другой уровень, это даже не еда, а какая-то баланда, как говорят на тюремном жаргоне. Это была какая-то картофельная шелуха или, как котам дают, перемешанную рыбу. Даже не знаю, как это называть правильно. Может это капустняк какой-то был.

О допросах и ужасах плена

Вы рассказывали, что ваше пребывание в СИЗО было адом на земле. Оккупанты пытались не только физически сломать, но и психологически. Как они давили на вас и на побратимов, которые находились с вами?

Допросы были всегда, но в СИЗО есть такой момент, как "приемка". Из автозака выгружают наших пленных – 20 – 30 человек. Их встречают или командированные спецназовцы ОМОН, или сотрудники ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний) и начинается избиение.

С нами было так же, но нас было двое, а их – от 20 до 40 человек. Несмотря на то, что мы были на костылях, их сказали откинуть, спросили, где болит, и начали бить по тем местам. Тогда мы поняли, что у нас нигде не болит, вообще все хорошо и никаких жалоб не имеем. Хотя ноги у нас были сломаны. Там же Ивану сломали штифт, который поставили в российской больнице.

Позже, после такой "приемки", были также допросы. Происходили физические избиения и психологическое давление. Психологическое давление заключалось в том, что после избиений приходил человек в штатском со значком "Z", который пытался изображать из себя "друга". Мол, мы здесь, чтобы помочь вам, мы хотим вам объяснить историю и спросить ваше мнение относительно истории Украины.

Когда я начинал рассказывать ту историю, которую знаю и которая является настоящей, мой рассказ прерывался криками. Забегал сотрудник ФСИН в маске и спрашивал, нужно ли мне какое-то физическое стимулирование, чтобы разговор был более четким. Этот "друг" говорил, что нет, не нужно, мол, мы – друзья, мы все порядочные и честные и хотим просто пообщаться.

Также еще происходило психологическое давление в форме намеков на то, что они знают, где находится жена. Я понимал, что рано или поздно, если будет нужно, они могут это использовать. Однако, к счастью, до этого не дошло – нас обменяли.

В плену, по вашим словам, россияне показывали карту Украины, что якобы разделена на две части. Вам предлагали выбирать, где жить – в Польше или в России. Также они рассказывали, что те или иные украинские населенные пункты оккупированы, хотя это было неправдой. Тогда, находясь в условиях психологического давления и под влиянием пропаганды, вы верили в это?

Эти истории, что определенные города Украины находятся под российскими флагами, что наша страна разделена на две части, рассказывали обычные сотрудники военной полиции. Я считаю, что они действительно в это верили, потому что были жертвами российской пропаганды.

Они осуществляли на нас психологическое давление, но не уверен, понимали ли они, что делают. Потому что эти сотрудники сами верили в то, что Украина уже почти упала, что в Киеве почти все мосты разрушены, один мост остался лишь для того, чтобы российские войска передвигались с левого на правый берег.

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Однако мы не верили в это. Мы вообще не знали правды, не понимали, что происходит. У нас была только эта информация. Когда к нам попадали другие украинские военнопленные, тогда мы узнавали правду. Один из них рассказал, что ехал в Чернигов, вез вооружение, но нам в плену рассказывали, что Чернигов уже под Россией. Так мы узнали, что все же то, что говорят россияне, это абсолютная пропаганда.

Несмотря на пытки и психологическое давление в плену вас спасало чувство юмора. Вы вспоминали, что шутили, даже незаметно смеялись, ведь там всюду камеры и нельзя было улыбаться. В таких сверхтяжелых условиях, что еще вас морально поддерживало?

Помогали разговоры между пленными – не только юмористического характера. Тот юмор невозможно понять здесь. Я вспоминаю, с чего мы смеялись, и понимаю, что это вообще было не смешно, но в тех условиях мы так не считали. Поэтому были важные разговоры и просто поддержка между военнопленными.

Еще был такой эпизод. К нам привели батюшку – даже не знаю, к какому патриархату он принадлежал. Его пытали током, спрашивали, кто у него куратор. Как-то он предложил нам помолиться всем вместе. Тогда я еще не пришел к вере. Я не был и атеистом, но считал себя агностиком. Однако после этого я начал молиться – утром и вечером. Наверное, это также помогало. Я во что-то верил.

"Нас занесли в кабинет Буданова": о возвращении из плена

Когда вас обменяли, вы пока не заехали в Киев и не увидели украинские флаги, не верили, что обмен состоялся. А ступив на украинскую землю, кого первым увидели и что почувствовали?

Это не было секретом, потому что эта новость официально появилась. Когда открылся бус, который привез нас с границы с Черниговской областью и Беларусью в Киев, первый, кого мы увидели, был генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Нас занесли к нему в кабинет, потому что мы не могли ходить. Была беседа с ним. После этого мы попали в госпиталь в Киеве, где продолжали лечение.



Алексей и Иван в кабинете Буданова после обмена / ГУР Минобороны

Об армейской авиации и вертолетах НАТО

Большое счастье, что вы на территории Украины и большая благодарность за то, что вы сделали и делаете. Вы вернулись к службе, поэтому, как считаете, какова сегодня роль боевой армейской авиации, в частности вертолетов? Какие модели вертолетов натовских образцов нужны Украине сейчас больше всего?

После достаточно долгой реабилитации и лечения мы вернулись в строй – в армейскую авиацию и продолжаем вместе с Иваном выполнять полеты, в том числе боевые.



Алексей и Иван в больнице в Киеве после возвращения из плена / Алексей Чиж, Иван Попеляшко

Относительно армейской авиации и какие задачи она выполняет, у многих гражданских есть ошибочное мнение о ее роли. Несмотря на то, что выполняем все наши задачи в воздухе, что является государственной авиацией, при этом мы – не Воздушные силы. Мы являемся отдельным родом войск, которые находятся в составе Сухопутных войск.

Учитывая это, назначение армейской авиации – авиационная поддержка путем уничтожения техники и живой силы противника, а также всестороннее обеспечение войск. Если сказать простыми словами, мы предназначены именно для поддержки пехоты, и все наши задачи сводятся для этого. В частности, это задача авиационных ударов, перевозки техники, грузов, медицинская эвакуация, поисково-спасательное обеспечение и тому подобное.

Относительно того, что нужно, – конечно, новые натовские вертолеты. Мы имеем свои вертолеты, и если уж нам не дают западные, то хотя бы обеспечили вооружением, оборудованием или ракетами. Чтобы мы продолжали выполнять задачи и делали это достаточно эффективно.

Да, вертолеты Apache, Viper, Black Hawk – очень замечательные. Однако если нет возможности предоставить нам их, имеем платформу – вертолеты Ми-8, Ми-24, которые также могут эффективно работать. Однако нам могут предоставить новое оборудование или ракеты, которые выполняют стрельбу на большую дальность, и мы продолжим выполнять свои задачи, хотя мы и так их выполняем с тем, что имеем.