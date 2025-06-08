Сеть российских лагерей обнаружили в основном случайно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство".

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В России создали сеть секретных тюрем для украинцев

Адвокат и соучредитель гуманитарной инициативы "Поиск. Полон" Николай Полозов рассказал, что об этих учреждениях стало известно лишь недавно – случайно, из-за упоминания в судебных документах, где российские чиновники указывали места содержания пленных.

"В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их удерживали", – пояснил правозащитник.

Речь идет о так называемых "центрах временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО". По словам правозащитника, таких лагерей, вероятно, минимум четыре или пять, но вполне возможно, что их значительно больше. Ранее же было известно только о содержании пленных в СИЗО или простых российских тюрьмах.

Где именно находятся эти "центры" – неизвестно.

Они не входят в Федеральную систему исполнения наказаний, они контролируются, очевидно, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений – мы подавали запросы – категорически не предоставляют,

– пояснил Полозов.

Сколько именно украинцев удерживают в таких условиях – неизвестно. По словам Полозова, те, кому удалось выйти из плена, рассказывают о жестоком обращении и нечеловеческих условиях. В то же время в обычных СИЗО условия немного лучше, особенно если пленных формально судят.

Полозов предостерегает: после окончания войны эта инфраструктура может быть использована уже для внутренних репрессий против граждан России.

Напомним, украинские военнопленные после возвращения из плена рассказывают шокирующие истории, и нуждаются в длительном ментальном восстановлении. Об историях освобожденных пленных рассказал председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Особенно запомнился Юсову момент, когда освобожденный Максим Колесников впервые за долгое время увидел яблоко. Юсов подчеркивает важность поддержки, поскольку это человеческие судьбы, требующие серьезной работы для ментального возвращения.