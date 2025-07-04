Сегодня операции украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки, поражают весь мир. Впрочем, создание ГУР начиналось с семи человек. Немало препятствий возникало на пути, большинство из которых происходило именно из России – так, о войне со страной-агрессором предупреждали еще задолго до 2014 года.

Военный и государственный деятель, первый глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о создании Главного управления разведки, о предателях в украинской власти и тайных спецоперациях наших спецслужб. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Как создали Главное управление разведки

Как отбирали людей для службы в Главном управлении разведки в начале его основания, в 1992 году? Как избавлялись, если удавалось, от убежденных "советчиков" или российских шовинистов, которых было полно здесь?

Ко мне лично обратился министр обороны Константин Морозов с просьбой помочь построить военную разведку, поскольку я был начальником военной контрразведки. Понимая, что кто-то должен фильтровать, потому что все осталось в советской структуре ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации – 24 Канал).

Я согласился, потому что увидел, что в СБУ мне не дадут продолжать формирование Национальной спецслужбы, а она у нас долгие годы оставалось просоветской. Она была не структурой, которая развивала мощь и безопасность Украины, а очень скатилась на позиции регулирования экономических проблем.

Полное интервью с создателем Главного управления разведки: смотрите видео

Также я согласился, потому что видел, что в истории были такие случаи, когда работники спецслужбы, контрразведки, возглавляя подразделения или структуры разведки, также достигали успеха. Почему? Потому что во время работы мне приходилось обслуживать разведывательные центры ГРУ. Я знал изнутри "кухню", в том числе и через агентуру их сотрудников.

Однако надо признать, что именно сотрудники ГРУ – украинцы – уже начали идею создания украинской спецслужбы. Одним из таких последовательных инициаторов был полковник Горбатовский Сергей Николаевич, который приехал из Закавказского военного округа. Он прошел события в Карабахе, в Грузии и тому подобное. Он был активным сторонником развития украинской разведывательной военной структуры.

Как руководитель военной контрразведки я оперативно контролировал этот процесс и даже общался с группой, которая нарабатывала документы. Когда все эти документы были готовы, министр обороны подписал их, подал представление и был указ президента Леонида Кравчука о создании военно-стратегического управления военной разведки.

Структуры, которые обеспечивали боевые действия, конкретно в подразделениях и разведбатальонах, я сказал пока оставить в том состоянии, как есть. Потому что мы с Горбатовским имели всего 7 человек, а надо было развивать структуру. Меня поддержали. С этого и начались мои первые шаги, прежде всего отвоевать помещение.

Предполагаю, что все же вам пришлось столкнуться с тем, что в ряды Главного управления разведки попали пророссийские люди?

Безусловно. Моя политика была достаточно твердой, но и не радикальной. Я понимал, если ты всю жизнь разговаривал на русском языке и остался еще в плену коммунистической идеологии, то ты не "проснешься". А сознательных украинцев, профессионалов, где их взять? На улице их не было, они были выходцами из той среды – как в СБУ, так и в военной разведке.

Имея опыт того, что происходило в борьбе с подобными проявлениями в других национальных республиках и у нас, я поставил перед собой главную цель – верность присяге в интересах Украины. Это был базовый документ, который мне давал возможность влиять и делать любые замечания. Далее пошла воспитательная работа, чтобы выбить то старое "совковое" мировоззрение и оставить его в прошлом.

Мы включили именно украинскую национальную идею с опорой на деятельность ОУН и УПА. Я общался с "дивизионщиками" в Лондоне, был на съезде ветеранов УПА в Соединенных Штатах Америки. Имел даже некоторые отличия, поддержку и, безусловно, звериный оскал со стороны Москвы.

Были ли предатели в ГУР

Предатели были?

Думаю, что выявленных – тех, кого можно было в чем-то обвинить, не было. Были те, которые, увидев, что это не советская и не российская спецслужба, вернулись в Россию.

То есть у вас была относительно чистая среда?

Безусловно. Важно не только ждать эту чистую среду, но ее и надо формировать. Есть пословица: "На то щука в реке, чтобы караси не дремали". Имея опыт контрразведывательной деятельности, в эту структуру я взял профессионалов – тех, кого я знал, кому верил, кто вместе со мной создавал военную контрразведку. Они полноценно начали работать, и я фильтровал ситуацию в военной разведке. Потом подбор, отношение к людям.

Я ни на кого не давил, не обижал, наоборот, – радовался, когда нормальные люди, офицеры, которые разговаривали на русском языке, с каждым месяцем приобретали влияние и приходили докладывать, пусть на ломаном, но уже на украинском языке. Я это приветствовал и никого не осуждал. Я не рассматривал тотально национальный состав управления. Для меня основными критериями были: принятие присяги, моральные качества и, безусловно, формирование патриотизма.

Могу заверить, когда я побывал в современной структуре, то увидел свою работу, которую закладывал тогда на профессиональной, но патриотической, национальной основе. Каждый офицер должен был быть убежден, что он защищает национальные интересы Украины и своего народа. И это нелегко, вы видите, какое влияние – как нас пытаются скомпрометировать и давить.

В конце 1992 года я был очевидцем, когда заместитель представителя так называемой Службы безопасности в присутствии другой группы, где был я, заявил, что надо закончить этот эксперимент с независимостью. Мол, в России все нормально, поэтому надо делать так, как там. Вот такие люди сначала руководили Службой безопасности. Тогда в СБУ почти не было патриотически настроенных людей.

Был один полковник Горбатюк, который пришел в Союз офицеров с рапортом от 40 офицеров, что они не хотят служить КПСС, а хотят быть в Украине. Через 5 – 6 месяцев офицер, которого на должность назначил Марчук (первый глава СБУ Евгений Марчук – 24 Канал), написал приказ о запрете Союза офицеров. Тогда была сложная ситуация.

Как в 1994 году удалось сохранить Крым украинским

1994 год, период "мешковщины". Тогда Россия впервые решила отсоединить Крым от Украины. Состоялась спецоперация, о которой говорят, что это дело рук СБУ. Знали ли вы о подготовке крымского сепаратизма? Что позволило ему развиться и что помогло его остановить?

Широкой аудитории это неизвестно, и историки об этом не пишут, но первым подразделением в Севастополе при структуре Черноморского флота была военная контрразведка, которая еще в конце декабря 1991 года приняла присягу на верность Украине под моим руководством. То есть весь контрразведывательный режим перешел к Украине, можете представить, насколько это усилило нас?

Этой структурой руководил мой знакомый по флоту. Они знали мою позицию, поддержали и первые приняли присягу. Это вызвало шок, в том числе и в России. Мы "накрыли" всю подрывную деятельность в Крыму, но оставалось территориальное управление, где все – "вчерашние". Безусловно, в центре заняли решительную позицию разобраться с этим, в том числе и Служба безопасности.

Об этом нигде официально не упоминали, но я могу вам сказать, что и военная разведка сыграла свою роль. Это была спецоперация. Мы договорились у меня на Рыбальском острове, и президент Кучма еще жив, может подтвердить, потому что он знал об этой спецоперации.

Тогдашнее руководство Крыма, которое было вокруг Юрия Мешкова (единственный президент Республики Крым – 24 Канал), прилетело самолетом (на территорию материковой Украины – 24 Канал). Потом эти люди вернулись туда (в Крым – 24 Канал), выполнили задание, или, мягко говоря, просьбы, в частности военной разведки, и "мешковщина" закончилась.

Надо отдать должное, что тогда служба не поняла, как такая группа прилетела самолетом. Они посылали за ним, но тут ворота, и их не пустили дальше. А когда сделали попытку доложить Кучме – тот сказал, что в курсе, потому что среди этой группы, которая вела переговоры, был один из ключевых сотрудников администрации президента.

Его можно назвать?

Я не буду называть, пусть называются сами.

Справка. "Мешковщина" – период в Крыму 1994 – 1995 годов, связанный с пророссийским популизмом и попытками сепаратизма под руководством Юрия Мешкова. Тогда впервые попытались отсоединить Крым от Украины.

Почему Табачник оказался возле Кучмы

Также в 1994 году, а затем и в 1996 году возле Леонида Кучмы находился Дмитрий Табачник. Как он мог вообще работать и действовать на территории независимой Украины? Вы знали, кто он?

Я знал, но открыто рекомендую вам задать этот вопрос моему коллеге Николаю Маломужу (экс-главе Службы внешней разведки – 24 Канал). Он его хорошо знает еще со времен, когда Табачник был студентом, а Маломуж обслуживал университет. Пусть он это расскажет.

Я знал, кто такой Табачник, видел, как он растет возле Кучмы, когда тот еще был премьером. Тогда Табачник был пресс-секретарем. Он ненавидел меня, но остерегался, потому что у него не получалось скомпрометировать меня перед Кучмой, потому что еще раньше была ситуация, где Кучма поверил мне, когда его хотели разыграть старые КГБшники на фальшивых документах. Я сказал тогда Леониду Даниловичу, что ему, как премьеру, стоит быть осторожными с такими "акциями", нам нужно Украину кормить.

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Табачник постоянно "капал" на меня, что я не ношу советские награды. Тогда Леонид Данилович говорил мне, мол, что там Дмитрий на вас бочку катит? Я знал, кто такой Табачник. Никогда не обсуждал с ним вопросы разведки. Его задачей было определить время, когда я мог прийти к президенту и тет-а-тет докладывать.

Но Табачник влиял на политику. В 1996 году российский генерал Лебедь попросил передать России спецназовца, которого потом приговорили к смертной казни. Он выполнил агентурную работу, находясь близко к самым высоким ступеням власти.

Табачник ненавидел все украинское и украинцев.

Были ли предателями первые руководители СБУ

Но почему не сработали внутренние силы защиты?

Я не буду идти по персоналиям, чтобы вы поняли мою оценку. Сегодня я открыто агитирую, поддерживаю и вдохновляю руководителя военной разведки Кирилла Буданова. Он – самый боевитый начальник, и даже больше – в условиях войны. Перед ним еще был Валерий Кондратюк.

В СБУ также первый, кто не испугался защищать национальные украинские интересы – Василий Васильевич Малюк. До того были внуки, правнуки бывших сотрудников Берии (глава НКВД Лаврентий Берия – 24 Канал), членов центральных комитетов и так далее. Хитрили и руководили разные "деркачи" (экс-глава СБУ Леонид Деркач – 24 Канал). Конечно, был Радченко, который был неплохой человек. Впрочем, для них была ближе Москва, а не Запад.

Они были "кротами" по убеждениям?

Нет, они не были "кротами" по убеждениям, они были "совками". В том и сложность – они были теми людьми, которые перешли с идеологией Советского Союза и не избавились от нее. А избавиться от нее в Украине не было возможности. Сколько созывов Верховная Рада была прокоммунистической? Те же президенты, например, Кучма, к которому я положительно отношусь: "Скажите мне, какую страну строить, и я ее построю". Понимаете, кого мы выбирали?

Это закономерность. Надо это понять и изучить. И не через призму обвинений, а через призму боли. Это – многолетнее и столетнее влияние имперской политики.

Гибель Черновола – убийство или несчастный случай?

Гибель Вячеслава Черновола – это российская спецоперация или несчастный случай?

Я тогда не участвовал в расследовании и не имел доступа к материалам. Как аналитик скажу, что есть целый ряд подозрительных моментов. Они дают мне аналитическое представление, что его сознательно убрали.

Это были россияне или украинцы?

В Украине такие операции никогда без координации с Россией не происходили.

Когда стало понятно, что война с Россией точно будет

Было ли понятно до 2008 года, что Владимир Путин начинает подготовку к войне в Грузии и Украине?

К сожалению, мои усилия не всегда были успешными. Еще с начала 1992 года я понимал, что мы будем воевать с Россией. Это не только позиция, как начальник военной контрразведки я и документы посылал в мае 1992 года. Уже позже, когда происходила война России против Чечни, мы также докладывали президенту, что после Чечни будут события в Крыму.

Как военная разведка, мы не разделяли позицию в отношении крымских татар. Местные власти вместе с пророссийским элементом СБУ не позволяли им расселяться, получать землю. Зато "донские казаки" и дальше чувствовали себя свободно и следили за теми отдельными татарами, которые лечились при поддержке украинской патриотической среды.

У меня были хорошие отношения с российским генералом Леонидом Шершневым. Это – сотрудник специальных идеологических операций. Он был в 40 армии, потом в Министерстве обороны России. Хотя он был убежденным россиянином, но не относился проимперски к Украине.

После начала войны в Грузии мы вместе с еще двумя генералами дали пресс-конференцию в Киеве о том, как предотвратить войну России против Украины. Вы слышали, чтобы об этом где-то вспоминали? До того мы еще целый ряд докладов отправляли в администрацию президента.

В окружении Кучмы тогда были тот же Табачник, Виктор Медведчук, которого он подобрал, Владимир Литвин. Возможно, Кучма не всегда оценивал те документы, что мы присылали, а давал их аналитикам. Его окружение говорило, мол, это тот "националистский, польский генерал", который никак не успокоится. И окружение Кучмы глушило решение.

Почему тогда разведка не проводила защитные операции внутри Украины – не защищала ее от внутренних врагов?

Мы не имели таких полномочий, и сегодня военная разведка не имеет таких полномочий. Это исключительно полномочия СБУ. Военная разведка работает с врагом. Здесь мы можем только учиться и обмениваться информацией с СБУ.

Но поскольку в СБУ все было сложно, то сформировался порочный круг?

Разные были подходы – и провокационные, и честные – о необходимости серьезного воздействия на открытых врагов.

Как изменились ГУР и СБУ

Какой была самая успешная современная операция Главного управления разведки?

Их было много. Я не хочу подтверждать и давать основания для обвинений, которые могут выписать в Следственном комитете России. Не хочу, чтобы мой разговор восприняли как доказательство к какой-то операции.

Единственное, что скажу: я очень доволен и рад, что сегодня та же СБУ не является такой, как во времена Петра Порошенко. Тогда она сопровождала миллионы гривен в так называемые псевдореспублики на территориях Донецкой и Луганской областей, а эта – завозит дроны со взрывчаткой в Россию.

Так же и военная разведка. Она имеет немного длиннее след. Генерал Кондратюк, когда возглавил военную разведку, понимал важность именно боевой подготовки, и она есть. Я радуюсь и желаю своим младшим коллегам – Кириллу Буданову и Василию Малюку – всяческих успехов в борьбе с кровожадным, тупым, агрессивным врагом.

Тупым в выборе способа покорить Украину. Они не понимали, они не читали историю – что такое украинское войско. Все их победы со времен Петра I, когда они поработили Украину, – это были украинцы в составе российской армии. Тот же Севастополь, Болгария, Вторая мировая война – это все украинские полки. И здесь они замахнулись на то государство, которое цементировало их имперскую армию. Именно поэтому я назвал российских политиков тупыми.