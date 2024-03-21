Как отмечают в Службе безопасности, Дмитрий Табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно. А на 12 лет заочно осудили бывшего главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворона.

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Конфисковали имущество

Известно, что у осужденных конфисковали их имущество на более чем 200 миллионов гривен. Сами злоумышленники скрываются как на территории России, так и на временно оккупированной территории Украины. Там они проводят подрывную деятельность, направленную против нашего государства.

По имеющейся информации, злоумышленники находятся на прямой связи с Олегом Козловым. Он – кадровый сотрудник 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы фсб.

Табачник при его координации регулярно предоставлял российским захватчикам собственные прогнозы, касающиеся развития общественно-политической ситуации в нашем государстве от начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

По указанию агрессора Табачник также консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по проведению так называемых "референдумов" во временно оккупированных районах как Херсонской, так и Запорожской областей.

Это еще не все. По данным СБУ, Табачник имел еще одно задание. Говорится о предоставлении им местным коллаборационистам "методической" помощи. Она касалась переформатирования образовательной отрасли, чтобы соответствовать российским "стандартам".

Экс-министра даже назначили так называемым "советником" Балицкого за сотрудничество с оккупантами. Кроме того, Табачника включили в состав местной ячейки партии Владимира Путина "Единая Россия".

В Офисе генпрокурора отмечают также, что весной 2022 года Табачник завладел сельхозтехникой предприятия в оккупированном Мелитополе. Сделал он это под видом "купли-продажи" в сговоре с так называемым "заместителем постоянного представителя главы чеченской республики на территории АР Крым". Известно, что силовую поддержку совершения этой сделки и транспортировки похищенного на полуостров обеспечивал кадыровец.

Табачника и Ворона признали виновными по трем статьям:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

пособничество государству-агрессору;

нарушение законов и обычаев войны.

Само судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности осужденных. В СБУ отмечают, что их найдут и накажут. Самим расследованием занимались сотрудники СБУ в Винницкой области.