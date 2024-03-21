24 Канал рассказал в тексте, что часто в эти "комиссии" входили предатели, которые входили в руководство района или города, так называемые "специалисты отделов службы опеки и попечительства", "участковые полицейские", врачи, учителя и психологи.

Смотрите также С оккупированной Херсонщины удалось вернуть семью с 12-летним ребенком

Как россияне похищали детей из Украины

Главной задачей, которую везде ставили перед "комиссиями", был поиск детей в возрасте от 0 до 6 лет. Для их фактического похищения у семей и переправки в Россию,

– сообщил журналист.

Смотрите документ о создании оккупантами комиссии по делам несовершеннолетних при "военно-гражданской администрации Куйбышевского района Запорожской области":



Коллаборационисты буквально охотятся на детей на оккупированных территориях / Скриншот документа с почты оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

Более того, коллаборационисты и оккупанты, согласно данным документов и уголовных дел, которые расследует Служба безопасности, почти никогда не пытались защитить украинских детей, которые пострадали из-за атаки россиян.

Работники так называемых "комиссий" искали семьи воинов АТО или нынешних защитников Украины, чтобы забрать у них ребенка в качестве наказания за сопротивление.

В частности, оккупанты принудительно отправили сначала в "Мелитопольский центр психологической реабилитации детей", а затем к "временному попечителю" из Мариуполя 12-летнюю Яну К. Ребенка забрали у матери из-за того, что папа девочки служил в ВСУ.



Коллаборационисты забрали дочь у матери, потому что ее папа защищает Украину / Скриншот с почты оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

В поселке городского типа Розовка в Запорожье до полномасштабной войны жили более 3 тысяч человек. С августа 2022 года по июль 2023 года Россия похитила из этого населенного пункта 12 детей. Однако похищенных детей может быть больше, ведь оккупанты начали вывозить их с начала оккупации.



По меньшей мере 12 детей коллаборационисты похитили из семей только в небольшом населенном пункте в Запорожье / Скриншот документов оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

Представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказывал 24 Каналу, что подобные случаи случались повсюду на оккупированных территориях. Решение об отборе детей формально принимали вовсе не россияне, а местные жители-члены "комиссий", которые сотрудничали с оккупантами.

Однако эти "администрации" незаконны, поэтому и решения о депортации детей также преступны. Не имели права враги вывозить детей и из наших детских домов, которые россияне захватили до 2022 года. Поэтому причастные коллаборационисты должны получить реальные тюремные сроки, будут проходить соучастниками военных правонарушений по делу Международного уголовного суда.

Так, подозреваемыми уже проходит:

депутат госдумы Игорь Костюкевич,

руководитель оккупационного "департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев,

"руководительница" местного дома ребенка;

российский депутат Яна Лантратова,

жена руководителя "Справедливой России" Сергея Миронова Инна Варламова.

Смотрите также "Марина" вместо "Маргарита": глава российской партии удочерил депортированную из Херсона девочку

Ведь россиянки, по данным следователей, в сентябре – октябре 2022 года организовали депортацию 48 украинских детей из оккупированного Херсона якобы на "оздоровление" в санаториях Крыма и "лечение" в больницах России. Независимая комиссия ООН в собственном отчете признала, что такие перемещения являются военным преступлением россиян.



Отчет независимой комиссии ООН о похищении детей из херсонского детского дома

Подозрения уже получили:

"министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" квазиобразования в Донецкой области, которые вывозили детей "отдохнуть в лагеря",

коллаборационистка из Крыма, что помогла россиянам депортировать более 1000 украинских детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки. В частности, она перевозила и размещала их под видом "добровольной эвакуации". Такими детьми были преимущественно сироты и дети, чьих родителей враги незаконно задержали при попытке выехать из зоны боевых действий.

Насильственная депортация украинских детей в Россию – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично,

– уверял глава СБУ Василий Малюк.

Обратите внимание! Согласно данным Офиса генпрокурора, Россия похитила 19 546 украинских детей, вернуть удалось только 388. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации рассказывала, что россияне используют для этого по меньшей мере 6 сценариев.