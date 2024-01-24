Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации рассказала, что у оккупантов значительно больше сценариев, чтобы депортировать и незаконно перемещать детей, чем было в 2014 году. Тогда Кремль придумал так называемый социальный проект "Поезд надежды", в рамках которого в Россию незаконно вывезли и отправили на усыновление крымских детей.

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Как Россия вывозит наших детей

Сегодня мы видим шесть сценариев, но мы убеждены, что этих сценариев гораздо больше. И россияне не останавливаются,

– заверила Герасимчук.

По ее словам, можно выделить следующие сценарии врагов:

Россия сначала убивает украинцев, а затем ворует их детей;

Кремль разводит украинских детей с родителями во время фильтрации;

есть дети, которых "вытащили" прямо из родительского дома, от родных и вывезли якобы временно на оккупированные территории, но дальше – отправили в Россию и даже поместили незаконно под опеку россиян;

четвертый сценарий – это когда Кремль отказывается согласовывать гуманитарные коридоры, чтобы Украина могла вывезти детей из учреждений институционального ухода (говорится о домах ребенка, детских домах, школах-интернатах разных типов, домах-интернатах, учебно-реабилитационных центрах, учебно-воспитательных). Там оккупанты создают искусственный гуманитарный кризис, а затем сами вывозят детей.

Дарья Герасимчук заверила, что сейчас Украина дальше разыскивает этих детей по всей территории России и даже на временно оккупированных украинских территориях. Детей ведь разделяют и перемещают постоянно.

Пятый сценарий – самый массовый, когда россияне создают такие условия на оккупированных территориях, абсолютно не пригодных для проживания ребенка. И далее родители вынуждены добровольно писать согласие на вывоз ребенка в российские лагеря, которые размещаются либо на временно оккупированной территории Украины – Крыма, либо на территории России,

– объяснила Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

По ее словам, дальше россияне действуют "по хорошо отработанным методикам" взаимодействия с детьми. Оккупанты делают все, чтобы наши дети уже никогда не вернулись к своим биологическим родителям, а чтобы попали под незаконное усыновление или под опеку в семье граждан России.

Согласно шестому определенному сценарию, Россия проводит "отбор", то есть обязательные медицинские осмотры детей на временно оккупированных территориях. Во время этих смотров Кремль придумывает здоровым детям вымышленные диагнозы. После этого заявляет, что украинского ребенка якобы срочно нужно лечить в России.

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Россия похитила уже более 19 тысяч детей