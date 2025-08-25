Общие потери личного состава России уже превысили 1 076 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 25 августа?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;
- танков – 11 130 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 175 (+8);
- артиллерийских систем – 31 946 (+48);
- РСЗО – 1 472 (+0);
- средств ПВО – 1 211 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);
- крылатых ракет – 3 598 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 59 672 (+79);
- специальной техники – 3 948 (+4).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости
- 22 августа Путин посетил город Саров в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России. Там он заявил, что условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются чуть ли не ежемесячно. "Стоит лишь отстать на несколько недель – и потери резко возрастают или динамика продвижения падает", – пожаловался диктатор.
- 22 августа на территории временно оккупированной Луганской области прогремел взрыв – ГУР МОУ уничтожило 2 вражеских пикапа с пулеметами, загруженную боекомплектом УАЗ "буханку", а также 3 российских оккупантов, еще 2 захватчика – тяжелые "300". Так украинцы отомстили россиянам, принимавшим непосредственное участие в совершении военных преступлений в Буче.
- Недавно в совместной операции подразделения РДК и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ вместе с воинами 5-й ОВМБр ВСУ успешно отбили наступление врага в направлении границ Днепропетровской области. Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих.