22 августа 2025 года, накануне Дня Государственного Флага Украины, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново в Луганской области раздался взрыв, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно о спецоперации ГУР в Луганской области?

Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом.

В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.

В Луганской области захватчики выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы.

В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханку", загруженную боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков – тяжелые "300".

Как ликвидировали военных преступников: смотрите видео

Что известно о потерях россиян на войне в Украине?