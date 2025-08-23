22 августа 2025 года, накануне Дня Государственного Флага Украины, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново в Луганской области раздался взрыв, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Что известно о спецоперации ГУР в Луганской области?
Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом.
В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.
В Луганской области захватчики выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы.
В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханку", загруженную боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков – тяжелые "300".
Как ликвидировали военных преступников: смотрите видео
Что известно о потерях россиян на войне в Украине?
- По состоянию на 23 августа Россия потеряла погибшими и ранеными около 1075160 солдат.
- Российский диктатор Путин признал рост потерь оккупационных войск на фронте в Украине и снижение эффективности современного вооружения.
- Украинские силы уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" на оккупированной Донбассе. Также был поражен обширный склад боеприпасов захватчиков.