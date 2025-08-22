Силы обороны поразили ряд важных объектов российского агрессора в Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Зачем Путин в эту войну ввязался? – россиянка сорвала пропагандистский сюжет на кладбище

Что известно о "хлопке" на оккупированной Донетчине?

Так, украинские защитники уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков.

Как наши воины расправляются с врагом: смотрите видео

Потери России в войне против Украины: последние новости