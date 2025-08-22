Силы обороны поразили ряд важных объектов российского агрессора в Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что известно о "хлопке" на оккупированной Донетчине?
Так, украинские защитники уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков.
Общие потери противника с начала вторжения по состоянию на 22 августа 2025 года составляют более 1 074 320 военных, 11 124 танков, 23 160 бронированных машин и 31 835 артиллерийских систем.
Морской дрон ГУР прорвался в бухту Новороссийска и уничтожил 5 элитных российских водолазов-разведчиков. Взрыв дрона произошел во время манипуляций, когда вражеские подводники-диверсанты пытались поднять беспилотник для исследований.
Силами и средствами ВМС было уничтожено пункт базирования БПЛА "Форпост" на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.