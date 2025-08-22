Войско Кремля также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ГУР уничтожили вражеский катер возле Железного Порта: ликвидированы все члены экипажа

Какие потери врага по состоянию на 22 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 074 320 (+790) человек,
  • танков – 11 124 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 160 (+3);
  • артиллерийских систем – 31 835 (+46);
  • РСЗО – 1 472 (+1);
  • средств ПВО – 1 210 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318);
  • крылатых ракет – 3 598 (+33);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110);
  • специальной техники – 3 944 (+0).


Потери врага на 22 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В Генштабе отметили, что в течение 20 августа потери российских захватчиков составили 830 человек.
  • Также ВСУ обезвредили танк, 5 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 315 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 114 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.
  • Напомним, что 21 августа ССО ВСУ провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Тогда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
  • Кроме этого, ночью 21 августа был поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в России и еще ряд важных объектов оккупантов.