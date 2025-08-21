Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.
Что известно о поражении вражеского поезда с горючим?
Украинские силы спецопераций в ночь на 21 августа провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск,
– сообщили в ССО.
Отметим, что утром в пабликах писали, что в Джанкое "все в дыму" после прилета. Тогда писали о вероятном попадании в районе железной дороги.
В телеграмм-каналах также делились кадрами.
Какие еще вражеские объекты были поражены ночью 21 августа?
В ночь на 21 августа Силы обороны поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области России. Он участвует в обеспечении вооруженных сил России.
Также поражен вражеский склад БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк. В Генштабе отметили, что подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта.
Кроме этого, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области России.