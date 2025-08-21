Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.

Что известно о поражении вражеского поезда с горючим?

Украинские силы спецопераций в ночь на 21 августа провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск,

– сообщили в ССО.

Отметим, что утром в пабликах писали, что в Джанкое "все в дыму" после прилета. Тогда писали о вероятном попадании в районе железной дороги.

В телеграмм-каналах также делились кадрами.

Дым, который видно в Крыму: смотрите видео

