Військо Кремля також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 22 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 074 320 (+790) осіб,

танків – 11 124 (+4);

бойових броньованих машин – 23 160 (+3);

артилерійських систем – 31 835 (+46);

РСЗВ – 1 472 (+1);

засобів ППО – 1 210 (+1);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);

крилатих ракет – 3 598 (+33);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);

спеціальної техніки – 3 944 (+0).



Втрати ворога на 22 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

