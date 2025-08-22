Військо Кремля також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу
Які втрати ворога станом на 22 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 074 320 (+790) осіб,
- танків – 11 124 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 160 (+3);
- артилерійських систем – 31 835 (+46);
- РСЗВ – 1 472 (+1);
- засобів ППО – 1 210 (+1);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);
- крилатих ракет – 3 598 (+33);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);
- спеціальної техніки – 3 944 (+0).
Втрати ворога на 22 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
В Генштабі зазначили, що протягом 20 серпня втрати російських загарбників склали 830 осіб.
Також ЗСУ знешкодили танк, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 315 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, що 21 серпня ССО ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Тоді спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Крім цього, вночі 21 серпня було уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів в Росії та ще низку важливих об'єктів окупантів.