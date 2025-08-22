Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора у Донецькій області, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Так, українські захисники знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.

Загальні втрати противника з початку вторгнення станом на 22 серпня 2025 року становлять понад 1 074 320 військових, 11 124 танків, 23 160 броньованих машин та 31 835 артилерійських систем.

Морський дрон ГУР прорвався до бухти Новоросійська і знищив 5 елітних російських водолазів-розвідників. Вибух дрона стався під час маніпуляцій, коли ворожі підводники-диверсанти намагалися підняти безпілотник для досліджень.