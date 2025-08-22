Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора у Донецькій області, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Навіщо Путін у цю війну вплутався? – росіянка зірвала пропагандистський сюжет на кладовищі

Що відомо про "бавовну" на окупованій Донеччині?

Так, українські захисники знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.

Як наші воїни розправляються з ворогом: дивіться відео

Втрати Росії у війні проти України: останні новини