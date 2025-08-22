Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора у Донецькій області, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Навіщо Путін у цю війну вплутався? – росіянка зірвала пропагандистський сюжет на кладовищі
Що відомо про "бавовну" на окупованій Донеччині?
Так, українські захисники знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.
Як наші воїни розправляються з ворогом: дивіться відео
Втрати Росії у війні проти України: останні новини
Загальні втрати противника з початку вторгнення станом на 22 серпня 2025 року становлять понад 1 074 320 військових, 11 124 танків, 23 160 броньованих машин та 31 835 артилерійських систем.
Морський дрон ГУР прорвався до бухти Новоросійська і знищив 5 елітних російських водолазів-розвідників. Вибух дрона стався під час маніпуляцій, коли ворожі підводники-диверсанти намагалися підняти безпілотник для досліджень.
Силами та засобами ВМС було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.