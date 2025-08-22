Впрочем, количество обстрелов, несмотря на это, увеличилось. Такую информацию рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Владислав Волошин рассказал журналистам, что сейчас оккупанты активно перегруппировывают свои войска, в частности накапливают штурмовые подразделения и перебрасывают личный состав этих подразделений на передовые позиции.
Для того, чтобы восстановить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область. Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности в населенных пунктах: Плавни, Каменское,
– сказал он.
По его словам, россиянам в Запорожской области увеличили лимиты использования снарядов для артиллерии на 54%. Кроме того, спикер сообщает об увеличении применения врагом FPV-дронов и дронов-камикадзе.
Что происходит на этом направлении?
Недавно в районе между Урожайным и Токмаком украинские бойцы провели уникальную операцию. Они смогли поразить железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.
В "Атэш" на днях сообщали, что на Запорожском направлении российские военные массово покидают свои укрепления. Партизаны отмечают, что подобные случаи происходят довольно часто и свидетельствуют о системных проблемах.
Уже отмечали, что россияне перебрасывают на Ореховский и Гуляйпольский направления в Запорожской области дополнительные силы и технику. Была информация о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск.