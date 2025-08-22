Утім, кількість обстрілів, попри це, збільшилася. Таку інформацію розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у п'ятницю, 22 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

Владислав Волошин розповів журналістам, що зараз окупанти активно перегруповують свої війська, зокрема накопичують штурмові підрозділи та перекидають особовий склад цих підрозділів на передові позиції.

Для того, щоб відновити активні штурмові дії й намагатися далі просуватись з метою захопити під контроль Запорізьку область. Проте Сили оборони також проводять зараз пошуково-ударні дії, відновлювальні дії. Зокрема в населених пунктах: Плавні, Кам’янське,

– сказав він.

За його словами, росіянам у Запорізькій області збільшили ліміти використання снарядів для артилерії на 54 %. Крім того, речник повідомляє про збільшення застосування ворогом FPV-дронів та дронів-камікадзе.

Що відбувається на цьому напрямку?