На Запорізькому напрямку російські військові масово полишають свої укріплення. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію руху спротиву "Атеш".
Чому росіяни масово тікають зі своїх позицій?
За даними агентів руху спротиву, військовослужбовці з 70-го мотострілецького полку, відмовляються залишатися під постійними ударами українських дронів. Російське командування безвідповідально кидає солдат під безперервні дронові атаки, однак окупанти самовільно відступають в тил.
На фотографіях, отриманих від самих військовослужбовців, можна помітити покинуті укріплення та ящики з боєприпасами. Позиції залишилися без охорони, а всі отримані координати вже передані Силам оборони України.
Покинуті позиції російських солдатів / Фото "Атеш"
Зверніть увагу! Партизани наголошують, що подібні випадки стаються доволі часто й свідчать про системні проблеми в російській армії.
Частина військових, що залишають свої позиції намагається переховуватися на окупованих територіях, зокрема в місті Бердянськ.
Яка ситуація на Запорізькому напрямку?
- Військовий аналітик Ян Матвєєв вважає, що росіяни можуть переслідувати локальні цілі в районі Оріхова, однак для масштабного наступу на Запоріжжя у них бракує сил. Зафіксоване перекидання військ може бути лише маневром для відволікання уваги.
- На думку військового експерта Павла Нарожного, росіянам буде вкрай складно наступати на Запоріжжя, адже для просування з боку Мелітополя чи східніших напрямків необхідна налагоджена логістика, якої у них немає.
- Повідомляється, що Сили оборони могли уразити російське залізничне сполучення через окуповану частину Запорізької області.