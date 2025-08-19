Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом припустив, чи можуть росіяни розпочати потужний наступ на Запоріжжі. Також він вказав на важливість Запорізького напрямку як для ЗСУ, так і для окупантів.

Як українські сили перешкоджають руху ворога на Запоріжжі?

Нарожний наголосив, що зараз ситуація на півдні України відносно спокійна, якщо порівнювати її з гарячішими ділянками фронту.

Наприклад, на Херсонщині ворог намагається висадить свої ДРГ, обстрілює безпосередньо Херсон, завдаючи значної шкоди українській логістиці ударами дронами. Проте, на думку військового експерта, значного просування чи підготовки до форсування Дніпра наразі не спостерігається.

"Форсування Дніпра передбачає наявність десятків та навіть сотень тисяч особового складу для того, щоб перейти річку, закріпитися та розширяти далі плацдарм. Однак відповідних дій немає", – підкреслив він.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Проте східніше – на Оріхівському та Новопавлівському напрямках – йдуть активні бойові дії. Однак вони, на думку засновника БО "Реактивна пошта", не такі важкі, як біля Покровська.

Найважча ситуація у Новопавлівці Дніпропетровської області, точніше на її стику з Донеччиною. Там ворог атакує найбільше і зосередив доволі серйозні війська, які можуть бути використані для ударів на цьому напрямку,

– наголосив військовий експерт.

Запоріжжя і для України, і для противника – стратегічно важливе, тому що, за його словами, через цю область відбувається майже вся логістика на Донбас. Крім того, це великий індустріальний та адміністративний обласний центр України.

Однак просуватися у бік Запоріжжя окупантам буде дуже важко через певну проблему. Для того, щоб рухатися з боку Мелітополя або східніше, потрібна добре працююча логістика,

– пояснив Павло Нарожний.

Водночас українські сили останнім часом завдавали успішних ударів по залізниці, яка йде на Мелітополь. Спалювалась російська техніка цілими потягами завдяки ударам дронами та артилерією.

Тому для того, щоб наступати на Запорізькому напрямку, росіянам, на думку військового експерта, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької області. Відповідно зараз вони зосередять свої атаки і просування саме на Донбасі.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?