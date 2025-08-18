Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського для "РБК-Україна".
На яких напрямках росіяни зосереджують зусилля?
Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. За його словами, зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.
Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії,
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Сирський додав, що наразі на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності.
Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани…
– зазначив він.
Головнокомандувач нагадав, що після початку операції ЗСУ росіяни перекинули частину сил із Запорізької області до Курщини, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію. Тепер метою ворога є прорив української оборони та просування вглиб території.
Що зараз відбувається в районі Покровська?
- Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Речник ОСУВ "Дніпро Віктор Трегубов раніше повідомляв, що окупанти в районі Покровська та Добропілля зосередили колосальну кількість військових – понад 100 тисяч загалом.
- Ситуація особливо ускладнилася після того, як окупанти прорвали першу лінію української оборони під Добропіллям і просунулися у районі кількох населених пунктів. Однак вже 15 серпня стало відомо, що Силам оборони вдалося вибити ворога: росіян відкинули одразу біля 7 населених пунктів.
- 17 серпня в Генштабі ЗСУ також повідомили, що українським захисникам вдалося зачистити від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.