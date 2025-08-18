Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского для "РБК-Украина".
На каких направлениях россияне сосредотачивают усилия?
Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России. По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.
Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия,
– пояснил главнокомандующий ВСУ.
Сырский добавил, что сейчас на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности.
Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы…
– отметил он.
Главнокомандующий напомнил, что после начала операции ВСУ россияне перебросили часть сил из Запорожской области в Курскую, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Теперь целью врага является прорыв украинской обороны и продвижение вглубь территории.
Что сейчас происходит в районе Покровска?
- Покровское направление остается самым горячим на фронте. Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов ранее сообщал, что оккупанты в районе Покровска и Доброполье сосредоточили колоссальное количество военных – более 100 тысяч в целом.
- Ситуация особенно осложнилась после того, как оккупанты прорвали первую линию украинской обороны под Добропольем и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов. Однако уже 15 августа стало известно, что Силам обороны удалось выбить врага: россиян отбросили сразу у 7 населенных пунктов.
- 17 августа в Генштабе ВСУ также сообщили, что украинским защитникам удалось зачистить от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.