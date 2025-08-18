Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского для "РБК-Украина".

На каких направлениях россияне сосредотачивают усилия?

Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России. По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия,

– пояснил главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что сейчас на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности.

Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы…

– отметил он.

Главнокомандующий напомнил, что после начала операции ВСУ россияне перебросили часть сил из Запорожской области в Курскую, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Теперь целью врага является прорыв украинской обороны и продвижение вглубь территории.

Что сейчас происходит в районе Покровска?