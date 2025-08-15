14 августа в Генштабе сообщили, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется, передает 24 Канал.
Смотрите также Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше
Какова ситуация в районе Доброполья?
В Институте изучения войны тоже подтвердили, что оккупанты больше не контролируют территорию возле Доброполья, куда они недавно проникли.
Украинские резервисты контратакуют на Добропольском направлении, стабилизируя ситуацию и частично отбрасывая российские войска.
Обновленная карта DeepState также свидетельствует о том, что Силам обороны удалось выбить врага. Россиян отбросили сразу у 7 населенных пунктов:
- Рубежного
- Золотого Колодца
- Веселого
- Свободного
- Шахматного
- Никаноровки
- Сухецкого
К слову, в "Азове" заявили, что продвижение врага на Покровском направлении остановлено. Враг понес значительные потери в живой силе: 271 оккупант погиб, 101 ранен, в плен взяты 13. Также уничтожено 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, 3 пушки.