14 августа в Генштабе сообщили, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется, передает 24 Канал.

Какова ситуация в районе Доброполья?

В Институте изучения войны тоже подтвердили, что оккупанты больше не контролируют территорию возле Доброполья, куда они недавно проникли.

Украинские резервисты контратакуют на Добропольском направлении, стабилизируя ситуацию и частично отбрасывая российские войска.

Обновленная карта DeepState также свидетельствует о том, что Силам обороны удалось выбить врага. Россиян отбросили сразу у 7 населенных пунктов:

Рубежного

Золотого Колодца

Веселого

Свободного

Шахматного

Никаноровки

Сухецкого

К слову, в "Азове" заявили, что продвижение врага на Покровском направлении остановлено. Враг понес значительные потери в живой силе: 271 оккупант погиб, 101 ранен, в плен взяты 13. Также уничтожено 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, 3 пушки.