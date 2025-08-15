Украинским военным удалось зачистить от врага несколько населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как остановили россиян возле Покровска?

Согласно обнародованной информации, благодаря поисково-ударным действиям удалось зачистить населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. Также россияне понесли потери среди личного состава:

безвозвратные потери – 271;

санитарные потери – 101;

плен – 13.

Также наши защитники уничтожили и повредили 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, а также 3 пушки. Сейчас продолжается проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении.

Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям. Командование корпуса благодарит все подразделения, которые принимают активное участие на этом направлении,

– говорится в сообщении.