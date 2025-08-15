Українським військовим вдалося зачистити від ворога кілька населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як зупинили росіян біля Покровська?

Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки пошуково-ударним діям вдалося зачистити населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Також росіяни зазнали втрат серед особового складу:

безповоротні втрати – 271;

санітарні втрати – 101;

полон – 13.

Також наші захисники знищили та пошкодили 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто та мототехніки, а також 3 гармати. Зараз триває проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку.

Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку,

– ідеться у повідомленні.