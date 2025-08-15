Враг пытается продвигаться небольшими группами, однако несет значительные потери от ударов ВСУ. Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Что известно о вражеских войсках на Покровском направлении?

По словам Виктора Трегубова, часть российских войск уже ликвидировано, однако вражеская армия постоянно подтягивает резервы с других участков, в частности с Новопавловского направления.

Россия рассматривает Покровское и Добропольское направление как единую операционную зону. Трегубов отмечает, что количество военных на этой территории до сих пор остается колоссальным.

Поэтому по состоянию на сейчас будем считать, что их где-то то же количество – более 100 тысяч в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну "ходить", а не на один несчастный маленький Покровск,

– отметил он.

Спикер опроверг утверждение о том, что оккупанты якобы пришли 18 километров и закрепились на подступах к Доброполью. Фактически они остановились в двух выступлениях без контроля территорий, где начинался их прорыв. Сейчас эти подразделения находятся в посадках на концах выступов и несут значительные потери от ударов ВСУ.

Трегубов добавил, что захватчики действовали не для захвата стабильной линии обороны, а для быстрой инфильтрации вглубь украинских позиций. Большинство атак осуществляют малые группы по 2 – 5 человек, которые пытаются закрепиться в зданиях.

Относительно вероятности большой наступательной кампании осенью, спикер сомневается в возможности отдельной операции. Ведь сейчас основную массу атак осуществляет пехота, а техника применяется крайне ограниченно.

Обратите внимание! По оценкам Трегубова, признаков подготовки масштабного прорыва на Покровском направлении осенью пока нет, даже при условии использования россиянами большего количества бронетехники.

К слову, военные отмечают, что россияне бросают все силы на непрерывные атаки Покровска. Однако украинские защитники прилагают все усилия, чтобы не дать оккупантам продвинуться.

Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал о деятельности бригады, которая недавно освобождала территории и ликвидировала российский прорыв, защищая каждый метр украинской земли.