Появляется очень много сообщений, что россияне активно штурмуют район обороны вблизи Константиновки и Покровска. Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал 24 каналу, что холоднояровцы уже давно знают, что такое быть на острие вражеской атаки, ведь еще с 2022 года его бригада была на обороне Бахмута.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Друг Варяг заметил, что украинские военные за годы войны научились, как справляться с атаками россиян.

По словам военного, ситуация на Покровском направлении сложная, иногда сверхсложная, но путем сверхусилий защитников и благодаря хорошему командованию 93 ОМБр "Холодный Яр" военные держат свои рубежи.

В основном война сейчас – это дроны и штурмовые группы. Наша бригада эффективно, отстаивает каждый метр украинской земли и уничтожает врага. Недавно мы были привлечены к деоккупации и ликвидации российского прорыва. Все идет успешно,

– подчеркнул Друг Варяг.

Наши военные делают чрезвычайный вклад, жертвуя своей жизнью и здоровьем, чтобы Украина избавилась от оккупационных войск на своей территории. Важно, чтобы гражданские также принимали в этом активное участие, максимально поддерживая наших защитников.

Обратите внимание! Сейчас идет сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр" на два интерактивных стола управления на КСП в Донецкой области и мощный РЭБ. Сделать свой вклад для противодействия врагу можно по ссылке.

Стоит добавить, что на Покровском направлении бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили пятерых оккупантов и взяли в плен еще четырех, которые принадлежали к 132-й мотострелковой бригаде России. Стычка произошла после попытки россиян прорваться вглубь обороны вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца. За сутки украинские силы отбили 47 атак, но ситуация на этом участке фронта остается очень напряженной.