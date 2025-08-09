По его словам, это направление – ключевое для россиян, в частности в летней кампании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Трегубова в эфире телемарафона.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

По слова представителя ОСУВ "Днепр", ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной.

Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже тяжелее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей. Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно – с юго-запада и с северо-востока,

– объясняет Трегубов.

Он добавляет, что на юго-западе оккупанты "хорошо получили по зубам". Зато на северо-востоке они пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск.

Стоит заметить, что если во время зимней кампании россияне вынуждены были отойти, то теперь на одно узкое направление они бросили до 100 тысяч личного состава. По словам Трегубова, это уже масштабы, приближенные ко Второй мировой, а не к локальным войнам, как чеченская или афганская.

Представитель ОСУВ "Днепр" отметил, что россияне сейчас так же придерживаются тактики просачивания в украинский тыл, как и весной. Они просто проползают зоны поражения, пытаясь сделать это или незаметно, или просто покидают кого-то одного, а другие проползают.

Некоторым приходится проползать до 60 километров. Трегубов говорит, что при таких условиях тысячи умрут, но "какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков".

Впоследствии к ним выдвинутся резервы и начнется огневой бой. Именно таким образом оккупанты и пытаются наступать.

Однако стоит отметить, что украинские силы продолжают оборонять Покровск. Недавно бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подняли свой флаг над городом, чтобы показать, что они держат оборону и Покровск остается украинским.