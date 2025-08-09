Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что Покровское направление самое сложное по всей линии фронта. Россияне пытаются обойти город со всех сторон, для того, чтобы перерезать логистические пути.

Смотрите также Потеря сратегических оборонительных позиций: ISW рассмотрел, чем грозит Украине возможная сдача Донбасса

Как россияне наступают на Покровском направлении?

Даниил Борисенко заметил, что россияне имеют целью взять в кольцо Покровск, чтобы у украинских военных не было путей поставки вооружения. Оккупанты для этого очень активно используют артиллерию, барражирующие боеприпасы, и дроны на оптоволокне.

Очень много усилий идет на то, чтобы остановить "тотальную утечку". Вражеская пехота по 2 – 3 человека, иногда бывает по 5 – 8, идет посадками такой цепочкой на расстоянии друг от друга,

– сказал он.

Это происходит для того, чтобы проникать в тыл и делать там диверсии на логистических путях. Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона подчеркнул, что на Покровском направлении за 8 августа 2025 года противник совершил 45 попыток штурмовых действий.

Какова ситуация вблизи Покровска: карта

"Мы стараемся как можем, люди здесь прилагают сверхусилия для того, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы остановить противника", – подчеркнул Борисенко.

Интересно, что россияне уже давно не шли в наступление механизированными колоннами. Преимущественно военное командование отправляет пехоту, которой у них много.

Важно! Бригада "Рубеж" собирает на антишахедни дроны, которые станут защитой для всей страны, ведь Россия каждый день запускает по нашей стране вражеские беспилотники. Призываем присоединиться к сбору по ссылке.

Силам обороны удается обезвреживать оккупационные войска, однако есть случаи, когда врагу все же удается заходить на определенные посадки и накапливать там силы. Украинским военным приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы зачищать эти группировки.