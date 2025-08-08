Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подняли над городом свой флаг, чтобы каждый понимал: они держат оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 155-ю ОМБр.

Смотрите также Если враг достигнет цели: чем грозит потеря Покровска и Мирнограда

Что известно о ситуации в Покровске?

В бригаде показали видео со своим флагом и объяснили, для чего подняли его над городом.

155 ОМБр подняла свой флаг, чтобы каждый видел: мы здесь, мы стоим, мы держим оборону. Покровск остается украинским. Слава Украине!

– заявили там.

Военные 155-й ОМБр имени Анны Киевской подняли свой флаг над Покровском: видео бригады

Отметим, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россияне пытаются продвинуться вглубь, в частности в районах Покровска, Мирнограда и Родинского.

Оккупанты ведут активные штурмы, чтобы захватить Покровск. Кроме этого, они меняют тактику от прямолинейных атак к диверсиям. В частности, ранее фиксировались проникновения российских ДРГ непосредственно в черту города. Однако Силы обороны быстро ликвидировали их.